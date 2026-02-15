Villeta: Avda. Guarnipitán, en pésimas condiciones

La avenida Guarnipitán de la ciudad de Villeta, de dominio municipal, se encuentra en pésimas condiciones, según denuncian los pobladores de la zona. El trayecto, de aproximadamente 3 km, cruza la compañía Guazú Corá de la ciudad de Villeta. El tramo inicia en el desvío de la ruta Departamental D019 -que conduce a la ciudad de Alberdi- y culmina en la doble avenida San Martín, vía de acceso al casco urbano.

A lo largo de todo el recorrido se observan profundos baches y sectores completamente deteriorados. La situación llegó a tal punto que, en una de las intersecciones más comprometidas, pobladores instalaron una enorme rueda de camión para alertar a los conductores sobre un agujero considerado de “peligro mortal”.

Los vecinos advierten que el mal estado del camino no solo afecta a automovilistas sino también a motociclistas y a los lugareños, que pueden resultar víctimas de accidentes derivados de maniobras bruscas para esquivar los cráteres.

“Necesitamos que la Municipalidad arregle las calles. Hace tiempo estamos en estas condiciones. No podemos permitir seguir así. Las autoridades son responsables de poner en condiciones los caminos; para eso escogieron servir a través de la política", expresó Miriam Hernández, pobladora villetana.

Intendente cambia de versión

El intendente de la ciudad, Teodosio Gómez (PLRA), en un primer momento sostuvo que el tramo correspondía al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, tras la exhibición de un documento en el que la cartera vial cedía el espacio a la Municipalidad, el jefe comunal cambió su versión y señaló que la comuna ya declaró la zona en emergencia vial.

Indicó además que esta semana recibirán el proyecto técnico elaborado por una consultora, documento que será remitido a la Junta Municipal para solicitar la aprobación de un préstamo destinado a financiar las obras.

Villetanos cuestionan posible endeudamiento

La posibilidad de un endeudamiento no sorprendió a los villetanos, quienes aseguran que la comuna destina la mayor parte de sus recursos al pago de salarios y a gastos cuestionados.

Al respecto, el intendente respondió que la intervención “no estaba planificada en el presupuesto de este año” y que el costo estimado rondaría el millón de dólares. “La gente no sabe que cuesta mucha plata. Este trayecto fácilmente alcanzará US$1 millón. En el 2025 invertimos 6.000 millones para el recapado del área céntrica de la ciudad con recursos propios", afirmó.

Mientras se define la eventual aprobación del préstamo y continúan los cruces de responsabilidades, conductores y vecinos siguen expuestos al peligro de la Avda. Guarnipitán, una arteria clave que hoy permanece convertida en una trampa vial.