Villetanos dan ultimátum al MOPC para arreglar la ruta D071

Los pobladores de Villeta resolvieron dar el ultimátum al MOPC ante el crítico estado de la ruta departamental D071. La comunidad exige una respuesta concreta, y advierten que si no existe un compromiso formal de intervención, iniciará nuevas movilizaciones para exigir la reparación integral de la vía.

Esta decisión se debe al deterioro avanzado del asfalto de la ruta departamental D071, que une los tramos Guarambaré-Villeta. Al igual, que la presencia de baches profundos y la reducción a un solo carril en varios sectores que convierten al trayecto en un riesgo permanente para conductores y peatones.

El reclamo se sustenta en el progresivo deterioro del asfalto, visiblemente afectado por el paso del tiempo y el tránsito constante de camiones de gran porte que circulan hacia el polo industrial de la ciudad. La calzada presenta profundos baches y deformaciones que obligan a los conductores a maniobrar en zigzag para evitar dañosmecánicos, e incluso a invadir el carril contrario, incrementando el riesgo de colisiones frontales.

La villetana Ana Zelaya, expresó el malestar generalizado de los vecinos y fue contundente al referirse a la postura adoptada por la comunidad. “Nosotros solo le daremos tiempo hasta el lunes. Si la gente del MOPC sigue ninguneando nuestros reclamos, vamos a tomar serias medidas. Una de ellas será continuar manifestándonos, pero luego tomaremos otras decisiones", afirmó.

Según los pobladores, el estado de la ruta no solo dificulta la circulación diaria, sino que ya ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. A ello se suman los perjuicios económicos derivados de los daños constantes en vehículos y las extensas demoras en horarios de alta circulación.

Zelaya indicó que atravesar los tramos más afectados puede demandar más de 40 minutos, especialmente en sectores donde la calzada queda reducida prácticamente a un solo carril. La situación se agrava en días de lluvia, cuando los baches se cubren de agua y se vuelven invisibles a la vista de los conductores.

Por su parte, el intendente municipal, Teodosio Gómez (PLRA), consultado sobre el estado calamitoso de la ruta, respondió que ya solicitó al MOPC para la reparación, pero que nunca recibió respuesta alguna.

MOPC continuará reparaciones

Desde la Dirección de Comunicación de la cartera informaron que la dirección de vialidad continuarán esta semana con los trabajos programados para llegar a la zona con trabajos de bacheo profundo.

“La semana pasada ya se estuvo interviniendo en distintos tramos de esa ruta D071. Según, lo programado, desde mañana empezarán los trabajos con maquinaria pesada. Igualmente se realizaron trabajos en la D012 tramos Ypané-Villeta. A partir de ahí ya se tenía programado pasar a la D071″, explicó Danny Corgo, responsable de Comunicación del MOPC.