Ruta D071: tramo Guarambaré–Villeta, convertido en un peligro mortal

Esta semana los pobladores de la ciudad de Villeta repudiaron el pésimo estado en el que se encuentra el camino del tramo Guarambaré–Villeta de la ruta D071. Con batucadas, pancartas, y gritos de hartazgo se unieron los conductores a los manifestantes para denunciar que el pavimento está prácticamente intransitable, con enormes baches y cráteres que generan demoras, riesgos y un tránsito cada vez más caótico.

Lea más: Video: baches y accidentes desatan protesta vecinal en Villeta

La ruta Departamental D071, en el trayecto que conecta Guarambaré con Villeta, presenta un deterioro avanzado que obliga a los automovilistas a maniobrar en zigzag y, en varios puntos, a utilizar un solo carril para poder avanzar. El asfalto, desgastado por el paso del tiempo y la circulación constante de camiones de gran porte, exhibe profundos agujeros que ralentizan la circulación y exponen a los conductores a accidentes y daños mecánicos.

Lea más: Ruta PY19, con solo cuatro años, ya requiere reconstrucción por sectores

Según testimonios recogidos en la zona, en horarios de alto flujo vehicular el recorrido puede demorar más de 60 minutos, pese a tratarse de un tramo relativamente corto. El tránsito se vuelve lento y desordenado, afectando tanto a trabajadores como a transportistas que dependen diariamente de ésta vía.

Lea más: Aparatoso triple choque en Villeta deja dos fallecidos

La concejal María Irene Gamarra (ANR), quien acompañó la protesta ciudadana, recordó que el pavimento fue construido hace más de 40 años y que nunca recibió una reparación integral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Desde que tengo uso de razón este trayecto se encuentra en estas condiciones. Si se arregló fueron solo con parches“, afirmó, aludiendo a intervenciones superficiales que no resolvieron el problema estructural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el poblador Martín Ruiz Díaz cuestionó la falta de coherencia en la gestión del MOPC. “Villeta tiene una fábrica de cemento desde hace décadas. Fábrica de varillas, cuenta con una cantera que puede proveer piedra triturada, arena que se puede extraer del río. ¿Por qué no se cementan todas las arterias de Villeta? Es impresionante lo incongruente del MOPC, porque Villeta tiene todo. No van a mandar traer de ningún lado", reclamó.

La ciudad, reconocida por su perfil industrial, alberga además a la Industria Nacional del Cemento (INC),cuyos camiones de gran porte circulan de manera constante por el tramo deteriorado, acelerando el desgaste del pavimento.

Intendente dice que MOPC no responde

En medio de las críticas, el intendente de Villeta, Teodosio Gómez (PLRA), sostuvo que la Municipalidad ya realizó los pedidos formales al MOPC para el mejoramiento del camino, pero que no obtuvieron respuesta. “Enviamos varias notas, y no atienden al reclamo. No creo que desconozcan la situación, más sabiendo que Villeta es una ciudad industrial y que entran y salen camiones de gran porte, entre ellos los de la INC, que es del Estado”, expresó el jefe comunal.

No obstante, algunos pobladores señalan que la gestión municipal debería insistir con mayor firmeza ante la cartera de Obras Públicas, considerando la importancia estratégica del tramo para la economía local.

Lea más: Ruta PY19, con solo cuatro años, ya requiere reconstrucción por sectores

Para saber acerca de la situación y la intención del MOPC del mejoramiento del camino, consultamos a la Dirección de Comunicación si el MOPC tiene planificación trabajar en el lugar este año. Los responsables del área mencionada se limitaron a responder que consultarían quien podría dar una respuesta.

Mientras persiste el cruce de responsabilidades, la ruta D071 continúa deteriorándose, y los ciudadanos de Villeta siguen esperando una intervención que, hasta ahora, no llega.