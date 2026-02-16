Caso Metrobús: Arnoldo Wiens promueve acción de inconstitucionalidad

Los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, en representación de Arnoldo Wiens Durksen, promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La medida busca anular una providencia del 1 de octubre de 2025 dictada por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, bajo la titularidad del Dr. Humberto Otazú.

La controversia surge en el marco de la Causa Penal N.º 4310/2018, titulada “Ramón Jiménez Gaona y otros s/ Lesión de Confianza y otros”.

Según el escrito, el Ministerio Público convocó a Wiens a una declaración indagatoria el pasado 29 de agosto de 2025, a pesar de que no existe una imputación previa en su contra.

La defensa argumenta que esta diligencia es extemporánea e irregular por los siguientes motivos:

Etapa concluida : la etapa preparatoria de la causa ya finalizó con una acusación fiscal y un posterior sobreseimiento provisional dictado el 6 de marzo de 2025 (A.I. N.º 38) respecto a otros procesados.

Violación de la preclusión : pretender indagar a una persona no imputada cuando la investigación ya feneció vulnera el principio de preclusión procesal y los límites del artículo 279 del Código Procesal Penal.

Incumplimiento judicial: el Ministerio Público habría realizado diligencias no habilitadas expresamente por el auto de sobreseimiento provisional, que limitaba las actuaciones a pruebas específicas.

Inicialmente, el juez Otazú había admitido un recurso de reposición interpuesto contra el desglose de un incidente de nulidad. Sin embargo, el 1 de octubre de 2025, el magistrado revocó su propia decisión por “contrario imperio”, dejando sin trámite el recurso y cerrando cualquier posibilidad de control judicial sobre la actuación fiscal.

Para los abogados Kronawetter y Huttemann, esta decisión constituye un estado de “total indefensión”. Sostienen que se han vulnerado artículos fundamentales de la Constitución Nacional (16, 17, 45, 46, 47 y 137) que garantizan la inviolabilidad de la defensa, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Argumentos ante la Corte

La defensa solicita a la máxima instancia judicial que declare admisible y procedente la acción, argumentando que:

La resolución impugnada, aunque formalmente es una providencia, tiene efectos de una resolución definitiva al impedir el ejercicio de derechos fundamentales.

Se han agotado todos los recursos ordinarios disponibles en las instancias inferiores.

La citación a indagatoria fuera de tiempo carece de eficacia procesal y está viciada de nulidad absoluta.

El caso queda ahora en manos de la Sala Constitucional, que deberá decidir si anula la resolución del juez Otazú para restaurar las garantías procesales reclamadas por el exministro Arnoldo Wiens.

Lo que dice Kronawetter

“Esto es un escándalo jurídico y en cualquier país mínimamente serio esto no puede tener un viso de seriedad o de legalidad de lo que están tratando de hacer. Yo creo que es un elemento distractor", indicó su abogado Alfredo Enrique Kronawetter.

El jurista dijo que la imputación a su cliente es para desviar la atención sobre el anterior exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona.

“Lo ponen a Wiens que está en plena campaña política interna del Partido Colorado para desviar la atención sobre el foco de la tormenta que se genera sobre Jiménez Gaona. Porque según lo que está diciendo la Fiscalía, hoy el metrobús se podía terminar, era una obra viable y por culpa de Wiens no se terminó, por favor. Todos sabemos la realidad. Cuando el señor Wiens asumió el Ministerio de Obras Públicas, la obra estaba paralizada”, manifestó.

Agregó que el causante de que no se haya hecho el metrobús es el ministro que heredó algo que no lo hizo, lo que considera un absurdo.

“Es buscar pelos en la leche y en ese juego yo no voy a caer”, remató.