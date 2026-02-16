Encuestas electorales no favorecen al cartismo, afima Wiens sobre trasfondo de su imputación

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputaron por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús a Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas (2018-2022) y actualmente aspira a ser el candidato a Presidente de la República por el Partido Colorado.

Además de imputar a Wiens, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes, gestión durante la que se inició la obra.

Para el precandidato del movimiento opositor, el actuar de la Fiscalía evidencia la instrumentalización de la justicia por parte de la fuerza política que está en función de gobierno hoy día e incluso aseguró que la misma se da debido a la adversidad que enfrenta el oficialismo en las encuestas con su precandidato, Pedro Alliana, actual vicepresidente de la República.

“Creo que fue una semana difícil para el oficialismo. No tuvieron la posibilidad de atropellar en el Senado, el tema de la Caja Fiscal tuvieron que recular, todas las crisis de los problemas de las licitaciones en el IPS, las encuestas para las presidenciales que marcan adversidad para ellos y bueno, esto es un tema en el cual el poder judicial, la justicia está instrumentada por la fuerza política que está en el gobierno actual”, señaló.

Ya sabían de la imputación

Según el acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús.

Wiens recordó que en diciembre ya advirtió que se estaba gestando la imputación en su contra, aunque sostuvo que desde el primer día que asumió la precandidatura a la presidencia enfrentó a los que creen que son dueños del poder.

“La primera nota que leo como ministro es la nota de la suspensión de obras acompañada de un dosier de cerca de 150 páginas en las cuales querían exigir al MOPC, al Estado paraguayo pagarles aproximadamente US$ 22 millones para poder hablar de reanudar y continuar las obras. Obviamente, después de una minuciosa investigación y análisis de esa carpeta, la mayoría de los reclamos no correspondían a ser pagados, razón por la cual no lo hemos hecho”, agregó.

Insistió en que cuando asumió como ministro, la obra estaba parada. La obra fue licitada en tres lotes, los cuales son el del centro de Asunción, cuya licitación ganó otro consorcio, al cual se le hizo el pago de anticipo y nunca se vio ni un metro de obra, el lote dos y tres fueron los que se adjudicaron a Mota Engil; sin embargo, el tercer lote nunca inició porque los frentistas se negaron a ceder sus propiedades para la obra.

“Es un proyecto que nació mal, que se quiso atropellar a la fuerza, como es parte de la manera de hacer de esta gente que hoy está de vuelta en gobierno. Cuando finalmente Mota Engil no renueva la póliza de seguro de la obra, ¿qué hice yo como administrador del Estado?, cuide los intereses del dinero público y de la gente. Les rescindimos el contrato por falta de renovación de la póliza de seguro, que es requisito para mantenerse en la obra. La obra fue cancelada luego de esa devolución. Exigimos la el pago de todas las pólizas", concluyó.