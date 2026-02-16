Cuatro intendentes del departamento de Paraguarí no rinden cuentas a la ciudadanía

Los intendentes de los distritos de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR); Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR); Ybycuí, María Cristina Servín (ANR); y Ybytymí, Néstor Casimiro González (PLRA), no cumplieron con lo estipulado por la citada normativa.

La Ley N.º 5590/2016 establece, en su artículo primero, que los intendentes deben convocar a audiencias públicas para brindar información al público dentro del plazo legal. En estas audiencias deben comunicar las actividades, los proyectos ejecutados y los que se encuentran en ejecución.

Los otros 14 intendentes de los demás municipios realizaron la audiencia pública, pero no cumplieron con el procedimiento exigido por la ley, que obliga a presentar un folleto informativo con la rendición de cuentas, el balance general, el estado de resultados y la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal. En la mayoría de los casos, solo se realizaron exposiciones de gestión ante los presentes.

Según la ley, el documento informativo debe ser enviado a las comisiones vecinales y de fomento reconocidas legalmente por el municipio una semana antes de la audiencia pública y, además, debe estar disponible para los interesados en el local municipal.

Rendición de cuentas sin fecha

En la capital departamental de Paraguarí, el intendente Marcelo Simbrón, al ser consultado por qué no cumplió con la rendición de cuentas tal como establece la ley, afirmó: “Esa ley es una ley muerta; no existe sanción por no convocar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Indicó además que estaba abocado a otras actividades, como el proceso de inscripción de su candidatura y alianzas políticas, señalando que tenía plazo hasta fines de marzo, evidenciando desconocimiento de la normativa vigente.

Por su parte, el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (cartista), manifestó que se encontraba atendiendo otras emergencias y gestiones para la perforación de pozos artesianos en Montiel Potrero y Capillita, pero que convocará a la audiencia pública la próxima semana, señalando que ya está preparando la documentación.

En Ybytymí, el intendente Néstor Casimiro González (PLRA) no atendió las llamadas; sin embargo, el concejal Andrés Gastón (ANR) señaló que ni en la Junta Municipal se informó sobre la fecha de convocatoria y que el tema será tratado en la próxima sesión.

Se intentó conocer el inconveniente que tuvo la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), para realizar la audiencia pública, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes.

La intendenta Corvalán asumió el cargo el 2 de abril de 2018, tras la renuncia de su esposo a la intendencia para candidatarse a diputado, Esteban Martín Samaniego (ANR). En su primera gestión no presentó la rendición de cuentas en ninguna ocasión y, hasta el momento, no recibió sanción alguna por parte de la Contraloría General de la República (CGR) ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El pasado 2 de febrero presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para ser habilitada a inscribir su candidatura y buscar la reelección como intendenta del distrito, cargo que ya ocupó por dos períodos.

Tanto la intendenta Corvalán como el diputado Samaniego enfrentan un juicio por el supuesto hecho de lesión de confianza, por un daño patrimonial superior a G. 1.100 millones causado a la municipalidad local.

Finalmente, se intentó conocer la versión de la intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (ANR), sobre el motivo por el cual no presentó la rendición de cuentas, pero no respondió, y en la Junta Municipal tampoco se comunicó si ni cuándo se realizará la convocatoria a la ciudadanía.