Estudiantes celebran su UPD con acción solidaria y promueven el bien común en San Pedro

La promoción denominada “SUANHET”, integrada por 31 alumnos, realizó limpieza y ordenamiento de la vivienda y patio de Ña Felicita, una adulta mayor muy apreciada en la comunidad. Además, compartieron con ella un almuerzo y un momento de convivencia.
La actividad se desarrolló desde tempranas horas de este lunes, con acompañamiento de padres y docentes. Los estudiantes acudieron uniformados y con herramientas de limpieza, destacando el espíritu solidario impulsado desde la formación religiosa del colegio.
La iniciativa se enmarca en el año del “bien común” promovido por la Iglesia Católica, buscando traducir valores de fe en acciones concretas de servicio y compromiso social.
La beneficiaria expresó alegría por la visita y el acompañamiento recibido, mientras que los estudiantes dejaron un mensaje dirigido a otros jóvenes: vivir la solidaridad con hechos y no solo con palabras.
Con esta acción, los alumnos plantean una forma diferente de celebrar el UPD, priorizando la ayuda comunitaria y el compromiso social como ejemplo para sus pares.