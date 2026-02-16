Nacionales
16 de febrero de 2026 - 12:59

Estudiantes celebran su UPD con acción solidaria y promueven el bien común en San Pedro

SAN PEDRO. Estudiantes del tercer curso del Colegio Privado Subvencionado Nuestra Señora del Carmen, celebraron el tradicional Último Primer Día (UPD) con una actividad solidaria. Los jóvenes optaron por reemplazar los festejos habituales con una jornada de servicio comunitario, ayudando a una adulta mayor y promoviendo el año del “bien común”.

Por Omar Acosta

La promoción denominada “SUANHET”, integrada por 31 alumnos, realizó limpieza y ordenamiento de la vivienda y patio de Ña Felicita, una adulta mayor muy apreciada en la comunidad. Además, compartieron con ella un almuerzo y un momento de convivencia.

La actividad se desarrolló desde tempranas horas de este lunes, con acompañamiento de padres y docentes. Los estudiantes acudieron uniformados y con herramientas de limpieza, destacando el espíritu solidario impulsado desde la formación religiosa del colegio.

La iniciativa se enmarca en el año del “bien común” promovido por la Iglesia Católica, buscando traducir valores de fe en acciones concretas de servicio y compromiso social.

La beneficiaria expresó su satisfacción por la visita y el apoyo recibido, mientras los estudiantes invitaron a otros jóvenes a vivir la solidaridad

La beneficiaria expresó alegría por la visita y el acompañamiento recibido, mientras que los estudiantes dejaron un mensaje dirigido a otros jóvenes: vivir la solidaridad con hechos y no solo con palabras.

Con esta acción, los alumnos plantean una forma diferente de celebrar el UPD, priorizando la ayuda comunitaria y el compromiso social como ejemplo para sus pares.

La promoción denominada “SUANHET”, integrada por 31 estudiantes, realizó trabajos de limpieza, ordenamiento del patio y mejoras en el entorno de la vivienda de Ña Felicita.