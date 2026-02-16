Estudiantes celebran su UPD con acción solidaria y promueven el bien común en San Pedro

SAN PEDRO. Estudiantes del tercer curso del Colegio Privado Subvencionado Nuestra Señora del Carmen, celebraron el tradicional Último Primer Día (UPD) con una actividad solidaria. Los jóvenes optaron por reemplazar los festejos habituales con una jornada de servicio comunitario, ayudando a una adulta mayor y promoviendo el año del “bien común”.