Confirmado: docentes acuerdan iniciar las clases el 23 de febrero

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep- Auténtica), confirmó hace instantes que todos los gremios de docentes, aglomerados en un comité intersindical, acordaron iniciar las clases el 23 de febrero, como marca el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Efectivamente, la intersindical del trabajador y trabajadora de la educación, y con votos en disidencia, se aprobó iniciar las clases y convocar a un congreso unitario el 28 de febrero próximo”, explicó Espínola, en conversación con ABC Cardinal.

El sindicalista afirmó que el gremio que lidera, la Otep - Auténtica, se mantuvo en la postura de ir a una huelga nacional en lugar de comenzar el período lectivo, en protesta por los ajustes en la caja fiscal, que tiene media sanción en Diputados.

La versión de la Cámara Baja promueve que los profesores del sector público se jubilen con una edad mínima de 57 años, de forma extraordinaria. Actualmente, el sector no cuenta con edad mínima para acceder a sus haberes, mientras cumplan con 25 a 27 años de aporte.

Noticia en desarrollo