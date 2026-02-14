Nacionales
14 de febrero de 2026 - 11:04

Confirmado: docentes acuerdan iniciar las clases el 23 de febrero

Masiva protesta de docentes el martes pasado, en protesta contra los cambios en la caja fiscal.
Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación, confirmó esta mañana que los gremios del sector finalmente acordaron iniciar las clases el lunes 23 de febrero y no ir a una huelga nacional, en protesta por los cambios en la caja fiscal. Mientras, seguirán negociando los ajustes jubilatorios con el Senado.

Por ABC Color

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep- Auténtica), confirmó hace instantes que todos los gremios de docentes, aglomerados en un comité intersindical, acordaron iniciar las clases el 23 de febrero, como marca el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Efectivamente, la intersindical del trabajador y trabajadora de la educación, y con votos en disidencia, se aprobó iniciar las clases y convocar a un congreso unitario el 28 de febrero próximo”, explicó Espínola, en conversación con ABC Cardinal.

El sindicalista afirmó que el gremio que lidera, la Otep - Auténtica, se mantuvo en la postura de ir a una huelga nacional en lugar de comenzar el período lectivo, en protesta por los ajustes en la caja fiscal, que tiene media sanción en Diputados.

La versión de la Cámara Baja promueve que los profesores del sector público se jubilen con una edad mínima de 57 años, de forma extraordinaria. Actualmente, el sector no cuenta con edad mínima para acceder a sus haberes, mientras cumplan con 25 a 27 años de aporte.

