Mafia de los pagarés: fiscala está recusada hace tres meses

Esta causa es anterior a otra que justamente derivó en imputación la semana pasada

Norma Ortiz fue imputada junto a su actuaria judicial Elena Noemí Ojeda, el ujier notificador Sergio Daniel Orué, el oficial de justicia Patrocinio Almada, el abogado Milciades Toledo, quien actuó en representación de la firma Comaco SRL, y dos supuestos testigos: Aldo Ramón Aquino y Óscar Ariel Mieres.

La fiscala pidió medidas alternativas a la prisión preventiva para todos.

La causa en la que ya hay imputación se inició tras la denuncia de Zila Zárate Ávila hecha en septiembre de 2024, sobre un esquema presuntamente encabezado por el abogado Milciades Toledo, quien empezó acciones preparatorias para juicio ejecutivo. La mujer firmó en 2015 un pagaré por G. 4.711.683 pero su deuda trepó G. 29.000.000.

La otra causa

La fiscala que imputó es Liz Medina, quien sin embargo no puede avanzar en la otra causa, instada por la Corte debido a que está recusada por el ujier Sergio Orué y hasta hoy no hay resolución.

La entonces jueza Ortiz fue procesada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por la mafia de los pagarés, pero esquivó ese proceso al renunciar a su cargo el 4 de febrero de 2026.

La causa en la que está recusada la fiscala Liz Medina, se abrió luego de que la Corte enviara los antecedentes al Ministerio Público , que descubrieron las irregularidades del juzgado de Ortiz, tras una auditoría

Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.