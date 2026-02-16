Operativo Verano 2026: casi 5.000 atenciones médicas en todo el país

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que el Operativo Verano 2026 cerró con un total de 4.968 atenciones médicas realizadas en distintos puntos del país, en el marco del dispositivo sanitario desplegado durante la temporada estival.

Para garantizar la cobertura, se habilitaron 35 puestos fijos y 5 puestos provisorios, estratégicamente ubicados en zonas de alta concurrencia, especialmente en balnearios, rutas y espacios recreativos.

Además, se contó con el apoyo de unidades móviles de diagnóstico, que permitieron reforzar la asistencia en áreas con mayor demanda.

Principales motivos de consulta

De acuerdo con el reporte oficial, los motivos más frecuentes de atención fueron:

Accidentes acuáticos

Accidentes de tránsito y deportivos

Accidentes varios (caídas de escalera y cortes en cabeza y pierna)

Cefalea

Traumatismo craneoencefálico grave, principalmente por accidentes de motocicleta

Traumatismos

Dolor muscular

Hipertensión arterial

Cuadros gripales o virales

Picaduras de insectos

Las autoridades sanitarias señalaron que el operativo permitió brindar respuesta oportuna a emergencias y consultas médicas comunes durante el verano, época en la que aumentan los desplazamientos y las actividades al aire libre.

Desde la cartera de Salud destacaron la importancia de la prevención para reducir accidentes, especialmente los relacionados con el tránsito y actividades acuáticas.

El Ministerio reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de cuidado, como la supervisión en zonas de baño y la consulta temprana ante síntomas compatibles con cuadros virales o descompensaciones.