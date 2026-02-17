Feria de la Agricultura Familiar: dónde y cuándo encontrar precios bajos

Esta semana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) despliega un calendario que incluye seis ferias estratégicas bajo el modelo de “circuito corto de comercialización”. Esta modalidad permite que los productores organizados vendan directamente al consumidor, logrando precios más competitivos que en las cadenas tradicionales.

Para quienes buscan abastecer su hogar con productos de calidad, estos son los puntos habilitados para lo que resta de la semana:

Miércoles 18 : feria DeRaíz en el Shopping Multiplaza (Asunción), de 07:00 a 15:00.

Jueves 19 : doble jornada. Por un lado, la feria en la Dirección de Comercialización (San Lorenzo) y, en simultáneo, la feria de plantas y flores #PlazaFlores en el Shopping Multiplaza, ambas hasta las 18:00.

Viernes 20: Gran cierre en la explanada de la Dirección de Educación Agraria (San Lorenzo).

Ferias permanentes

Feria de Orquídeas en San Lorenzo (Km 11, Ruta PY02) de lunes a viernes.

Centro de Orquídeas de Caacupé: (Km 52, Ruta PY02) abierto incluso los sábados hasta las 11:00.

Variedad y economía

Los visitantes podrán encontrar una canasta básica completa: desde el infaltable queso Paraguay, carnes frescas (cerdo, cabra, oveja y gallina casera), hasta hortalizas de estación, miel de abeja, harina de maíz y artesanías indígenas.