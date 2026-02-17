“Hemos entregado toda la documentación y estamos a disposición de la Justicia”, asegura intendente de San Lorenzo

Acompañado por su equipo técnico, el jefe comunal de San Lorenzo, Felipe Salomón, enfatizó la transparencia de su gestión y la voluntad de colaborar plenamente con las autoridades, respecto a las obras inconclusas donde el raudal habría arrastrado a Tobías Suárez de 12 años, quien sigue desaparecido.

Confirmó que el día de ayer se realizó la entrega formal de un expediente de más de 350 hojas a la Fiscalía. Este documento detalla cada etapa del proyecto, desde su inicio hasta el último certificado de pago emitido el pasado martes.

“Si tengo que declarar ante la Fiscalía hoy mismo, lo haré. Estamos aquí para demostrar y responder cada consulta que los entes necesiten aclarar”, afirmó.

Agregó que él se comunicó con el fiscal de la causa para ponerse a disposición.

Salomón estuvo acompañado por el director de Vialidad, el equipo proyectista y la administración de contratos.

Puntos claves resaltados

Seguros vigentes : confirmó que la empresa adjudicada cuenta con toda la documentación y pólizas de seguro al día.

Justificación de plazos : las prórrogas por factores climáticos están debidamente certificadas por la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil).

Aprobación institucional: todo el proceso, incluyendo pagos y plazos, cuenta con el visto bueno de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y es de acceso público.

Adenda y la búsqueda del menor

Salomón fue enfático al señalar que existe una sola adenda aprobada por la Junta Municipal y que el diseño original no sufrió variaciones irregulares.

Mencionó además que el punto geográfico donde se centra actualmente la búsqueda de Tobías coincide con el área estipulada para el inicio de los trabajos de dicha adenda modificatoria, los cuales aún no comenzaron.