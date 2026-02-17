Lesión grave: allanan bar e incautan objeto que habría sido utilizado en agresión a niño

En el marco de la investigación por supuesta lesión grave de la resultó víctima un niño de 11 años en la madrugada del sábado pasado en el centro de Asunción, una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Leonardi Guerrero allanó en horas de la siesta de hoy el bar Absoluto Rock, ubicado sobre la calle Herrera, entre Independencia Nacional y Yegros.

Esto porque de acuerdo con versiones manejadas por la Fiscalía, una de las dos personas procesadas por el caso sería uno de los propietarios del local. Precisamente tras lo ocurrido, la sociedad dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual repudiaba la agresión e informaba la desvinculación de uno de sus socios, pero sin dar nombres.

Imputados por lesión grave, con orden de detención

Recordemos el fiscal Guerrero imputó por este caso a Elder Ignacio Lezcano Méndez, de 44 años y a Cristian Antonio Pesoa Franco, de 43 años, quienes cuenta con orden de detención y se encuentran con paradero desconocido.

Como no había nadie en el local, agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional abrieron a la fuerza la puerta de acceso y procedieron a realizar una minuciosa inspección al local, en presencia del fiscal Guerrero, en busca de evidencias.

Así es como encontraron un pedazo de madera, al parecer pata de algún mueble, que fue incautado por los intervinientes, ante la sospecha de que pudo haber sido utilizado en la agresión. Ahora el fiscal deberá realizar las diligencias necesarias para confirmar o descartar esta posibilidad.

Testigos dijeron ante la Fiscalía haber visto a uno de los agresores con un “bate de béisbol” y en la filmación se observa efectivamente a uno de los sospechosos con un palo en la mano.

Los investigadores también colectan filmaciones de cámaras ubicadas en las inmediaciones del lugar de los hechos, a los efectos de determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió ese día.

La comitiva requisó además un DVR y una notebook, que será objeto de pericia.

Vidrio roto habría desatado persecución y agresión

“Nosotros ya manejábamos la información de que este es el local en que probablemente fue roto su vidrio, esto se nota acá arriba y que esto hizo que reaccionaran estas personas que hoy día están imputadas”, explicó el fiscal Guerrero.

El fiscal Leonardi Guerrero aclaró que ambos procesados no hay prestado declaración aún ante el Ministerio Público pues ambos están con paradero desconocido.

La versión que maneja la Fiscalía respecto al posible móvil de la agresión es la que fue proporcionada por la comisaría 3ª, que intervino en la ocasión conjuntamente con agentes de Sistema 911.

Según información proporcionada por el Suboficial Ayudante Edgar Domínguez, los detenidos intentaron justificar su accionar al alegar que el niño agredido supuestamente era “pirañita” y que estaban “cansados”.

“(...) procedimos a consultar lo ocurrido a los Sres. Cristian Pesoa y Elder Lezcano quienes eran los que se encontraban a bordo del automóvil Gol gris, cuando uno de ellos manifestó que el menor en compañía de 4 menores más, habrian ido a su local y les habrian tirado piedras y cascotes, pateando incluso el blindex del lugar, que este hecho es reiterativo ya que el niño es conocido ”pirañita” de la zona y que cansado de este tipo de hechos, reaccionaron en contra del menor, huyendo los otros niños del lugar”, informó el agente policial.

Testigos filmaron agresión en la vía pública

Los antecedentes de este caso se remontan hasta las 02:30 del sábado pasado, cuando un niño de 11 años fue brutalmente agredido por dos adultos, en la vía pública Manduvirá casi Chile, a media cuadra del Ministerio del Interior.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa al niño caído en el piso, mientras era agredido verbal y físicamente por dos hombres visiblemente ofuscados, uno de ellos tenía un bate de béisbol.

En un determinado momento se observa cuando uno de los adultos patea a la criatura en el rostro, por lo que fue duramente increpado por la mujer que filma la agresión, que advierte que los denunciará.

“A la altura de Manduvirá y Chile, el muchacho que tenía el bate y anteojos de vista puestos, alcanza a pegar a uno de los niños y el nene se cayó al piso. Luego la otra persona descendió del vehículo y dio una patada en la cabeza y luego de eso nosotros nos bajamos del vehículo y les dijimos que les dejen a las criaturas. Les dijimos que le ibamos a denunciar y ellos dijeron que denunciemos (...)”, relató Lucio Amarilla.