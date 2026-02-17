Miércoles de Ceniza: católicos inician la celebración de la Cuaresma mañana

Con el tradicional Miercoles de Ceniza, mañana, miércoles, la comunidad católica paraguaya dará inicio al periodo de la Cuaresma. La celebración, de gran relevancia espiritual, convoca a miles de ciudadanos en diversos templos del país. En la Catedral Metropolitana de Asunción se han dispuesto cinco horarios para la imposición de cenizas a las 06:15, 09:00 y 11:00. Por la tarde, hay celebraciones programadas para las 15:00 y finalmente a las 19:00.

La Parroquia La Encarnación ofrece opciones variadas para quienes deseen participar del rito sagrado durante su jornada laboral este miércoles. Habrá misa a las 12:00 tanto en el Templo Parroquial como en la Capilla de los Sagrados Corazones. Además, se celebrará una misa vespertina a las 19:00 en el templo principal ubicado en la calle Víctor Haedo.

En Santísima Trinidad, la parroquia prepara misas a las 06:00 y a las 19:00. Adicionalmente, se llevarán a cabo Celebraciones de la Palabra con imposición de ceniza a las 12:00 y a las 17:00. Estas alternativas buscan facilitar la participación de la comunidad en este histórico sector de la ciudad de Asunción.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Lambaré también se une a las actividades con misas a las 06:00 y 12:00. Una ceremonia especial se realizará a las 16:00 en el Hospital de Lambaré, brindando un espacio espiritual a los enfermos. La jornada concluirá con una celebración masiva a las 19:00 en el tinglado parroquial.

Semana Santa

El calendario litúrgico de este año 2026 marca fechas fundamentales que los creyentes deben tener en cuenta tras el inicio de mañana. Los domingos de Cuaresma se celebrarán el 22 de febrero, seguidos por los días 1, 8, 15 y 22 de marzo. Es un tiempo de preparación constante que se extiende a lo largo de varias semanas de intensa vida espiritual.

El Domingo de Ramos, que marca la entrada de Jesús a Jerusalén, se celebrará este año el próximo 29 de marzo. Esta fecha da inicio oficial a la Semana Santa, considerada el momento de mayor relevancia para la fe del catolicismo. Los fieles se preparan así para conmemorar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo próximamente.

Finalmente, el Triduo Pascual se desarrollará del 2 al 4 de abril, culminando el Domingo de Resurrección el día 5 de abril. La Cuaresma invita a la conversión y a la solidaridad, principios que guiarán a toda la Iglesia durante estos días.