Miércoles de Ceniza: ritos y simbolismo del primer día de la Cuaresma

En el Miércoles de Ceniza, la práctica religiosa común de la fe católica consiste en llevar a cabo el ayuno y la abstinencia durante este día, simbolizando penitencia y arrepentimiento.
Los católicos se congregarán este miércoles en las capillas e iglesias de sus respectivas zonas para la imposición de la ceniza, marcando así el inicio de la Cuaresma, lo que significa a su vez el inicio de un tiempo de penitencia para el espíritu, imitando la práctica de Cristo en el desierto.
Lea más: ¿Cuándo es la Semana Santa 2026?: calendario y feriados
En este periodo, los fieles católicos son llamados a reforzar su fe mediante diversos actos de penitencia, oración y reflexión.
La aplicación de la ceniza
La aplicación de la ceniza es un rito que marca el primer día de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa. Su significado es prepararse para recordar la muerte de Cristo y su resurrección.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es por ello que todas las iglesias del mundo celebran los Miércoles de Cenizas aplicando a sus feligreses ceniza en la frente, dibujando la cruz.
Ese elemento se elabora con las palmas bendecidas el año pasado, rociadas con agua bendita y ahumadas con incienso.
Al aplicarse en la frente se recita la frase:
“Recuerda, hombre, que del polvo venimos y al polvo retornaremos”.
Así se da inicio al tiempo de Cuaresma.
Lea más: ¿Cuándo se inicia la Cuaresma este 2026?: preparativos para el Miércoles de Ceniza
¿Cuándo cae la Semana Santa en 2026?
A diferencia del año anterior, la festividad en 2026 tendrá lugar a finales de marzo y principios de abril. El calendario oficial queda establecido de la siguiente manera:
- 29 de marzo: Domingo de Ramos (Entrada de Jesús a Jerusalén).
- 2 de abril: Jueves Santo (Última Cena).
- 3 de abril: Viernes Santo (Pasión y Muerte del Señor).
- 4 de abril: Sábado de Gloria (Vigilia Pascual).
- 5 de abril: Domingo de Pascua (Resurrección).
Como es tradición en nuestro país, la ley establece días de descanso para facilitar la participación en las actividades religiosas y el reencuentro familiar. Los días Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) serán feriados nacionales.
Esto dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, ideal para quienes planean realizar turismo interno, visitar las tradicionales iglesias o participar en las procesiones que recorren las principales ciudades del país.