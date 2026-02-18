Arnaldo Giuzzio: juicio se reinició con pedidos de inclusión de pruebas y nulidad de acusación

El juicio oral y público al exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio por supuesto cohecho pasivo agravado se reinició hoy, con la presentación de los incidentes.

La audiencia se realiza ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel.

Recordemos que el juzgamiento se había iniciado en marzo de 2025, pero ambas magistradas fueron recusadas por la defensa, lo cual obligó la suspensión del juicio y a la fecha, su inicio desde foja cero, por haber superado el plazo máximo de 10 días de paralización.

La acusación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) Verónica Valdez, quien solicitó la inclusión probatoria de distintas pruebas, las principales de ellas dos celulares pertenecientes al supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado, incautados en el marco de la causa abierta a partir de la Operación Turf y la extracción de datos correspondiente.

Idéntica petición realizó la representante del Ministerio Público para la inclusión d del celular de Carla Guimaraes, quien habría ayudado en la fuga del extranjero del Paraná Country Club de Hernandarias durante un allanamiento realizado en el marco de la Operación Turf, el 15 de febrero de 2022.

Arnaldo Giuzzio afirma que Fiscalía ocultó pruebas

La defensa de Giuzzio, a cargo de la también exfiscala Gilvi Quiñónez, se opuso a la inclusión de las pruebas mencionadas por considerar que no guardan relación alguna con el caso.

En declaraciones a la prensa, Guizzio dijo que las pruebas que ahora pide incluir la Fiscalía fueron ocultadas durante 7 meses y que él se enteró de su existencia luego de que un medio de comunicación publicara el extracto de supuestas conversaciones.

Ex ministro pide nulidad de acusación

Posteriormente, la defensa del exfiscal anticorrupción planteó un incidente de nulidad de la acusación, por supuestos errores en el relato de los hechos.

“Era prácticamente como esas sentencias definitivas del proceso inquisitivo, en donde el juez simplemente relataba las diligencias que hizo, pero no hay un análisis razonado de cada uno de los elementos incorporados al proceso”, explicó Giuzzio.

“Tampoco determinó qué beneficios o qué cortesías recibií. Decía que recibí, como evidencia acepté el blindaje de camiones tácticos del norte, pero no se identificó qué tipo de camión, nada. Aparte, no era un vehículo mío, era del Ministerio del Interior, era de la Policía. Era totalmente otra institución”, agregó el exfiscal, ante una consulta sobre los favores que habría recibido de Espíndola, según la Fiscalía.

Según la acusación fiscal, en el año 2021 el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio recibió “favores”, tanto para la Policía como para su familia, de parte del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola, quien buscaba convertirse en proveedor del Estado.

Juicio continúa el 25 de febrero

Esta audiencia oral y pública continúa el próximo 25 de febrero, con la resolución de los incidentes planteadas por las partes.

A diferencia de otros juicios emblemáticos que son transmitidos en vivo por TV Justicia, en esta ocasión no se realizó la transmisión debido a que la sala reservada por la audiencia, la N° 9, ubicada en el sexto piso de la torre norte del Palacio de Justicia no está habilitada para el efecto por motivos técnicos.

Llama la atención que al momento de disponer la distribución de salas para los juicios no se haya considerado esta situación, puesto que las únicas salas habilitadas para las transmisiones en vivo son las 1 y 2.