Retoman juicio a Arnaldo Giuzzio por supuesto vínculo narco

Este miércoles se reanudó el juicio al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, a quien el Ministerio Público acusa del supuesto delito de cohecho pasivo grave al afirmar que el exfuncionario recibió sobornos del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Adriana Planás Bajac, compuesto también por los magistrados Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.

Según la acusación de la Fiscalía, Giuzzio tuvo contacto frecuente con Espíndola, quien era administrador de las firmas de blindaje de vehículos Black Eagle S.A. y Ombú S.A. - empresas que se dedican a blindar vehículos -, cuando era ministro del Interior.

Giuzzio aceptó del brasileño servicios de blindaje a móviles de la Policía Nacional en carácter de “cortesía”, según alega el Ministerio Público.

“Una falacia”

El exministro del Interior se presentó a la audiencia de hoy acompañado por su abogada Gilvi Quiñónez y manifestó que la acusación en su contra es “una falacia” impulsada “por causas absolutamente políticas”.

Acusó al “cartismo” de estar detrás del proceso en su contra y señaló que la facción de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) que lidera el expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2021) utiliza al Ministerio Público como un “garrote jurídico” para “anular” a cualquier persona con “proyecciones políticas” que pueda representar una amenaza electoral.

Mencionó como ejemplo la reciente imputación al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia de la República por una facción disidente del Partido Colorado, por supuesta lesión de confianza en el marco de la investigación del fracaso del proyecto de metrobús para el Área Metropolitana de Asunción.

Giuzzio advirtió que llevará el proceso en su contra a instancias internacionales de ser necesario.