Caso Metrobús: Justicia reabre la causa contra el exministro Jiménez Gaona

​La decisión judicial se dio a conocer tras el requerimiento presentado por los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, quienes el pasado 13 de febrero solicitaron retomar el curso legal del expediente relacionado con las presuntas irregularidades en el fallido proyecto Metrobús.

​El magistrado no solo aceptó el pedido de la Fiscalía, sino que ya estableció una hoja de ruta inmediata. La resolución fija para el próximo 16 de marzo de 2026, a las 10:30 la celebración de la audiencia preliminar.

​En esta cita judicial, el Juzgado deberá estudiar un punto polémico: el pedido de sobreseimiento definitivo que había sido solicitado anteriormente por el Ministerio Público a favor de los procesados.

​Puntos clave de la resolución judicial

​ Admisión de reapertura : se hace lugar al pedido fiscal para reactivar el proceso contra Jiménez Gaona y Marta Benítez.

​Notificación a las partes : la carpeta de investigación fiscal ya se encuentra a disposición de las defensas en la secretaría del juzgado para su revisión dentro de los plazos legales.

​Base legal: la audiencia se convoca bajo los efectos previstos en el Art. 352 del Código Procesal Penal (C.P.P.), etapa procesal donde se define si la causa se eleva a juicio oral o si se dictan los sobreseimientos.

El proyecto Metrobús, que quedó inconcluso tras millonarias inversiones, sigue siendo uno de los focos principales de reclamo ciudadano por presunto daño patrimonial al Estado paraguayo.

