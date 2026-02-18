Caso Metrobús: juez devuelve imputación contra Arnoldo Wiens por “deficiente”

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación contra el exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús.

El juez penal de Garantías Osmar Legal otorgó trámite de oposición a la imputación y la remitió nuevamente a los agentes del Ministerio Público.

El magistrado resolvió devolver la imputación a los fiscales al considerar que el escrito acusatorio presenta deficiencias formales y de fondo.

Falta de consistencia en la imputación

En su resolución, el juez señala que la acusación no se adecua correctamente a las figuras penales invocadas por la Fiscalía.

“Los hechos descriptos y la teoría del caso deben adecuarse específicamente a los tipos penales provisarios propuestos por el Ministerio Público, por lo que la falta de consistencia entre los hechos y los tipos penales propuestos hacen de dicho requerimiento una imputación deficiente”, refiere la resolución del juez.

Con esta decisión, el trámite vuelve al Ministerio Público, que deberá revisar el requerimiento presentado.

Defensa habla de “ataque político”

El abogado Enrique Kronawetter, representante legal de Wiens, sostuvo que la resolución respalda la postura de la defensa, que considera la imputación como parte de una persecución política.

“El juez Osmar Legal nos dio la razón y dice que el relato de hechos no condice con los tipos legales sindicados. Esto es una demostración más que han utilizado a la Fiscalía, una vez más, como garrote político”, dijo.

También resaltó que con esta decisión, se demuestra que los fiscales acusadores están “orillando” el prevaricato, al tratar de cumplir órdenes extrajudiciales.

“Lo que está diciendo, a través del trámite de oposición, es que el Juez Penal de Garantías, no es un simple pisapapeles. Lo más grave es que el juez está diciendo que los fiscales hicieron relatos de hechos y no condicen con la estructura de los tipos legales que ellos, supuestamente, atribuyen a Wiens”, mencionó.

Plazo de 10 días para la Fiscalía

En cuanto al proceso tras esta resolución, Kronawetter explicó que los fiscales tienen 10 días para rectificarse o ratificarse en su imputación.

En ese sentido, indicó que, considerando que la imputación sería parte de una persecución política contra Wiens, creen que los agentes del Ministerio Público se ratificarían en su postura.