18 de febrero de 2026 - 12:52

Denuncian falta de atención y medicamentos en Hospital Indígena de Limpio

doctor David Jara hospital indígena San Roque González
El doctor Darío Jara, director del Hospital Indígena "San Roque González de Santa Cruz".Edgardo Romero

Pacientes del Hospital Indígena “San Roque González de Santa Cruz” de la ciudad de Limpio y familiares han realizado recientemente denuncias de atención ineficiente y falta de medicamentos, e incluso han afirmado que una mujer falleció tras no recibir la debida atención en ese centro de salud.

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el director de ese hospital, doctor Darío Jara, comentó sobre las denuncias diciendo que el centro de salud es administrado “de acuerdo con lo que el Ministerio de Salud Pública ha presupuestado y agendado”.

Dijo no estar informado sobre la denuncia sobre la muerte de una paciente que supuestamente no fue atendida y afirmó que no existe un tope para el número de pacientes que son atendidos cuando llegan a consultar, ni límites en el horario de atención.

Agregó que los pacientes generalmente van al hospital acompañados de tres o cuatro familiares y dijo que se les provee “desayuno, almuerzo, merienda y cena”.

Capacidad de resolución “limitada”

Calificó su administración del hospital como “bastante transparente” y comentó que el centro de salud fue auditado dos veces el año pasado, una vez a pedido suyo, sin que se detecten irregularidades.

Sobre las denuncias de supuesta falta de medicamentos, dijo que el Hospital Indígena “ha de ser uno de los pocos hospitales que no tienen déficit de medicamentos”.

Sin embargo, admitió que, al no contar con elementos como salas de parto, cirugía o traumatología, la “capacidad de resolución” del hospital a veces es “limitada”.