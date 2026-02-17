Autoridades se desentienden sobre USF abandonada en comunidad indígena del Chaco Central

En la comunidad San Agustín conviven familias indígenas Nivaclé, Guaraní y Manjui. Los lugareños denunciaron que, además del abandono de la construcción para el local de la USF, tampoco fueron instalados unos 180 paneles solares que deben servir para generar energía eléctrica en las instalaciones sanitarias.

Para los lugareños resulta preocupante el nulo interés de las autoridades comunales de la zona, de la misma Gobernación de Boquerón y de la XVI Región Sanitaria, que permitieron que pasara tanto tiempo sin que se reanuden los trabajos, denunció el cacique nivaclé Tomás Silacio Diego. El líder aborigen indicó que presentaron varias carpetas en estas instituciones y ante la misma Itaipú Binacional para que se dé continuidad a las tareas, pero no respondieron.

Contar con una USF para las 186 familias de dicha comunidad es vital, dijo Diego. Además, en los alrededores existen aldeas indígenas, con lo que totalizan más de 600 familias nativas que se beneficiarían con los servicios.

La secretaria de Salud de la Gobernación de Boquerón, Dra. Ruth Fleitas, dijo que no podía proveer ninguna información al respecto y solicitó trasladar la pregunta a la dirección de la XVI Región Sanitaria, a cargo de la Dra. Ester Bogado, quien se limitó a responder nuestro saludo y luego se llamó a silencio.

La comunidad San Agustín se ubica a más de 300 kilómetros de Mariscal Estigarribia, en el Chaco Central, hacia la zona del Pilcomayo, y es esta enorme distancia la que deben recorrer para llevar a sus enfermos en casos de emergencia, dado que en la población solo cuentan con un puesto de salud para atenciones primarias.

Esa realidad les obliga a insistir para contar en la comunidad con atención médica de calidad y piden encarecidamente que el propio Presidente de la República, Santiago Peña, ordene la continuidad de la obra hasta que termine y sea puesta en funcionamiento, expresó el cacique Diego.