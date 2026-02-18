Denuncian reiterados cortes de energía y falta de respuesta en Caacupé

María González, residente del barrio San Rafael, denunció que anoche se registró un prolongado corte de energía eléctrica que se inició alrededor de las 20:00 y recién se normalizó cerca de las 6:00 de hoy, miércoles, generando inconvenientes a numerosas familias de la zona.

La pobladora señaló que intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para reportar la situación y obtener explicaciones sobre los constantes cortes del servicio, pero, según indicó, no recibieron respuesta ni retorno a sus reclamos.

Afirmó que la falta de atención agrava la preocupación de los vecinos, quienes no cuentan con información clara sobre las causas de las interrupciones ni sobre el tiempo estimado de reposición.

“No puede ser que nos quedemos sin luz por horas. Pagamos nuestras facturas y merecemos un servicio digno”, expresó. Comentó, además, que los cortes provocan pérdidas económicas, daños en electrodomésticos y múltiples complicaciones en la vida cotidiana de las familias.

La falta de información oficial también genera malestar entre los usuarios, quienes aseguran desconocer las causas de las fallas y el tiempo de normalización del servicio, lo que dificulta la organización de actividades laborales, comerciales y domésticas.

Los pobladores cuestionaron que, pese a tratarse de una ciudad con importante movimiento comercial y turístico, la infraestructura eléctrica continúe presentando deficiencias que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, solicitan a las autoridades competentes una respuesta urgente, mayores inversiones en el sistema y un canal de comunicación más eficiente para informar a la comunidad ante eventuales fallas del servicio.

Se pide respuesta

Los pobladores del barrio San Rafael solicitaron que representantes de la institución se pronuncien públicamente sobre las fallas y presenten un plan concreto que evite la repetición de los cortes. Entretanto, advierten que la paciencia de la comunidad se agota ante lo que consideran una falta de inversión y mantenimiento adecuado del sistema eléctrico.

Para consultar sobre el inconveniente, intentamos comunicarnos con la dirección de la ANDE, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a la denuncia.

