Persisten cortes en Arroyos y Esteros y cuestionan falta de respuesta de la ANDE

El concejal municipal Héctor Capdevila (PLRA) realizó una denuncia pública ante lo que considera una grave falta de atención por parte de la institución responsable del servicio. “Llevamos tres días con cortes intermitentes y noches enteras sin energía eléctrica en la zona. Es el 90% de la población la que está sufriendo esta falta de atención y de suministro”, expresó el edil.

“La ciudadanía merece respeto. No es aceptable que la mayoría del distrito permanezca días enteros sin energía y sin una solución clara”, remarcó el concejal.

Qué dicen los de la Ande

Capdevila explicó que se comunicó con el ingeniero Luis Rodríguez, jefe del departamento de Cordillera de la ANDE, quien le manifestó que supuestamente se está analizando la forma de solucionar el problema. No obstante, hasta el momento no se registran mejoras, y los cortes continúan afectando a miles de usuarios.

Los vecinos cuestionan la falta de previsión y la demora en la respuesta, atendiendo que no se trata de un hecho aislado. Señalan que los problemas en el suministro eléctrico son recurrentes, especialmente en épocas de alta demanda o condiciones climáticas adversas.

La situación impacta directamente en la vida cotidiana de las familias, que deben soportar noches enteras a oscuras y de intenso calor. Asimismo, esto también afecta a comerciantes quienes reportan pérdidas económicas debido a la interrupción del servicio, especialmente aquellos que dependen de la refrigeración para conservar sus productos. A esto se suma la preocupación por la seguridad, ya que la falta de energía también implica calles sin iluminación y mayor vulnerabilidad ante hechos delictivos.

Sin respuesta

Este medio intentó comunicarse con la central de la ANDE para obtener una versión oficial sobre los cortes en la zona y las medidas que se implementarán, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Estamos abiertos a publicar la postura de la institución si deciden brindar su versión.

