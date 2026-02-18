Essap: Bañadenses exigen agua potable y culpan a “Luifer” de politizar el servicio

Vecinos del Bañado Sur de Asunción salieron a las calles ayer martes para exigir soluciones a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), a cargo de Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista). Aseguran que la empresa los mantiene sin acceso al agua potable desde hace dos meses.

Los manifestantes arremetieron contra Bernal al que acusaron de no cumplir con su palabra empeñada anteriormente. Denunciaron que el oficialismo cartista está politizando el acceso a este servicio básico vital.

Lea más: Bañado Sur: 80 familias de Asunción reclaman a Essap acceso a agua potable

La protesta convocó a residentes de Luján y Caacupemí, sumando a vecinos de San Cayetano y Divino Niño. Otras zonas del Bañado Sur se unieron al reclamo generalizado por la falta de respuestas ante la crisis hídrica.

Los pobladores ya no soportan el intenso calor actual ni la precariedad extrema que enfrentan diariamente. Denuncian que el Gobierno de Santiago Peña los condena al olvido mientras las familias padecen la falta del líquido vital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ausencia estatal, reclaman

Marisa Román, histórica referente del bañado, reclamó la ausencia total del Estado en los barrios más humildes. Criticó que los políticos oficialistas solo aparezcan en temporada electoral para buscar votos y luego desaparecer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Presidente de la Essap: “en una hora podemos honrar deuda con el abogado que pidió quiebra”

Aseguró que, hace dos años, Bernal prometió el cambio de cañerías y la construcción de una planta de tratamiento local. Sin embargo, los vecinos aseguran que desde aquella visita no regresó ningún técnico de la Essap a trabajar.

Jessica Arias, dirigente barrial, alertó que la vida de niños y adultos mayores corre peligro actualmente. Sin agua, no pueden ni siquiera refrescarse para aliviar las altas temperaturas que golpean con fuerza a la comunidad.

Denuncian que para recibir agua deben recurrir a seccionales o a funcionarios específicos, politizando un derecho humano. Esto obliga a las familias a gastar dinero en bidones o aceptar agua sucia de camiones cisterna institucionales.