Falta de agua: reposición será gradual hasta la madrugada

El ingeniero Richard Heurich, gerente de Operaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), explicó que el inconveniente se originó por un corte de energía registrado entre las 15:20 y las 17:00, en pleno horario de mayor consumo.

Indicó que, si bien el suministro eléctrico fue restablecido, la recuperación total del sistema de agua no es inmediata, ya que varios centros de distribución quedaron sin energía y algunos no cuentan con generadores propios. La situación, añadió, estuvo ligada a un problema en la red de la ANDE.

Zonas más afectadas

Heurich detalló que los inconvenientes persisten principalmente en zonas que dependen de los mayores centros de distribución, como sectores de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Sajonia, Barrio Obrero y el centro de Asunción.

En el caso de Lambaré, explicó que una parte de la ciudad no sufrió mayores inconvenientes gracias a la disponibilidad de reservorios, mientras que otra zona, abastecida por un tanque ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala, aún se encontraba en proceso de recarga.

Asimismo, señaló que barrios de Fernando de la Mora y San Lorenzo figuran entre los últimos en recuperar completamente el servicio.

Agua turbia y baja presión

El gerente de Operaciones advirtió que, durante el proceso de reabastecimiento, no se descarta la presencia de agua turbia o de baja presión en algunos sectores. Recomendó a los usuarios dejar correr el agua por unos minutos hasta que la red se limpie por completo.

Además, anunció que se realizarán trabajos de “flushing” —apertura de hidrantes para liberar sedimentos y aire acumulado— y que se dispondrá de camiones cisterna para atender los puntos más críticos.

Comunicado y pedido de disculpas

En un comunicado oficial, la Essap señaló que los cortes de energía obligaron a detener los sistemas de bombeo y redujeron los reservorios a niveles mínimos, lo que generó intermitencias y baja presión en varias zonas.

La empresa pidió disculpas a los usuarios y aseguró que trabaja en reducir su dependencia del suministro eléctrico, mediante la incorporación de sistemas de respaldo y energía solar, con el objetivo de minimizar el impacto de este tipo de situaciones en el futuro.