Se reporta apagón a nivel nacional y esto explica la ANDE

Aproximadamente a las 15:20 de este miércoles se registró un apagón generalizado de la ANDE, en momentos de mayor calor en el país, cuando la sensación térmica supera los 40 °C.

Las denuncias por los cortes de energía eléctrica se reportan desde varios puntos del país y llegan a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y avisos a radio ABC Cardinal.

Mientras tanto, se reportan que varios semáforos y servicios no están operativos a causa del corte de energía.

Explicación de ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que aproximadamente a las 15:20 de hoy quedaron fuera de servicio las líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV que salen de la Itaipú Binacional y que alimentan el sistema interconectado nacional, quedando fuera de servicio gran parte del territorio nacional, principalmente el área de Asunción y área metropolitana, Sistema Norte y Este del país.

“Actualmente, las líneas de transmisión ya se encuentran en proceso de normalización. Funcionarios técnicos de la Institución se encuentran verificando la posible causa del fuera de servicio, información que será ampliada por este medio”, indica el comunicado de ANDE.

Cortes de agua

Debido al corte del suministro de energía eléctrica, la Essap también reportó que podría producirse la interrupción del servicio de agua potable.