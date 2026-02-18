Denuncian retención irregular y pérdida de un vuelo por error de Migraciones

Enio Brítez Calderara y su esposa Norma Renault iban a viajar hoy a Brasil desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi, pero al momento de que la pareja pasó por Migraciones, el hombre quedó retenido por una supuesta alerta de Interpol.

Al respecto, detalló que la cédula de identidad del hombre, oriundo de San José de los Arroyos, es 4.001.979 -conforme se puede observar en el documento-, pero según la denunciante, la funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) habría escrito mal el número.

El número de cédula que habría sido ingresado sería 4.991.979 -dos números de diferencia- y este documento correspondería a Claudinei Siqueira Martins, un brasileño sobre quien pesa orden de detención y extradición.

Es decir, en vez de cargar el número de cédula del pasajero que es 4.001.979, el personal de Migraciones habría cargado erróneamente 4.991.979, presionando dos veces 99 en vez de 00.

Luego de la detención, los funcionarios habrían indicado a la mujer que se trata de un “caso de homonimia”, aunque ningún nombre coincide y tampoco la nacionalidad entre ambas personas.

Vuelo perdido y denuncia

Según la denunciante, ambos perdieron el vuelo que tenían previsto para este mediodía y pese a que le indicaron “que no se preocupe”, hasta ahora su esposo sigue retenido en el aeropuerto.

“Me dijeron que era un error de Interpol, que en breve se va a solucionar. Le insistíamos, le preguntábamos qué error sale, qué dice la computadora y solo decían que se iba a solucionar. Llegó la hora, perdimos el vuelo y nos dijeron que era homonimia”, precisó.

Asimismo, confirmó que ya se encuentra asesorada por un abogado y cuando su esposo sea liberado, prevén realizar una denuncia por el caso.

“Es una locura, es una pesadilla. Hasta ahora él está retenido en Migraciones, vino la gente de Identificaciones y se hizo el sistema AFIS. No quieren aceptar que se equivocaron; no nos dicen cuál fue el inconveniente. Él está incomunicado, pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que es una injusticia”, concluyó.

ABC Color intentó contactar con Migraciones para tener información sobre este caso, pero hasta el momento no hubo respuesta.