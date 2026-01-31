Migraciones coordina control unificado con Argentina

En la cabecera paraguaya del paso Puerto Falcón – Clorinda, el director Migraciones, Jorge Kronawetter, fue parte de una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Argentina, Martín Ferlauto, y el director nacional de Migraciones del vecino país, Sebastián Seoane, para verificar aspectos operativos, técnicos y logísticos necesarios para la puesta en funcionamiento del control unificado por Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC).

El inicio está previsto para el 9 de febrero próximo en la modalidad de prueba “piloto” y uno de sus objetivos principales será el de agilizar el tránsito fronterizo, aseguran.

“El RRC permitirá dotar de mayor seguridad a los controles migratorios mediante la integración de sistemas, posibilitando el cruce y la validación automática de alertas entre ambos países, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes”, detallan.

Asimismo, reportan que el mecanismo de control unificado, similar al implementado en la frontera Encarnación – Posadas el año pasado, permitirá a futuro acortar los tiempos de control migratorio a través de la integración de los procedimientos en un solo paso, en ambas cabeceras del cruce internacional.

Operativo fronterizo

Según Migraciones, el operativo contempla lo siguiente:

En el lado paraguayo : control migratorio único, con un solo registro, para la salida de Argentina y entrada a Paraguay, a cargo de funcionarios paraguayos, con supervisión permanente de funcionarios argentinos para eventuales controles secundarios.

En el lado argentino: control migratorio único, con un solo registro, para la salida de Paraguay y entrada a Argentina, a cargo de funcionarios argentinos, con supervisión de funcionarios paraguayos en los controles secundarios.

“Paraguay y Argentina, en un esfuerzo constante por fortalecer la seguridad de sus fronteras y mejorar experiencia de los usuarios mediante la agilización de sus procedimientos de control, apuntan a consolidar una gestión integrada como modelo de trabajo conjunto a nivel regional al servicio de la movilidad ordenada de sus ciudadanos”, sostiene la institución nacional.

