Intenso calor y cortes de luz: ¿qué tan preparada está la ANDE?

Al intenso calor que deben soportar los paraguayos, se suman los cortes en el servicio de electricidad, que a su vez responden a una mayor demanda. No obstante, desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), aseguran que el sistema está demostrando un buen desempeño en general. El ingeniero José Luis González, director de Distribución, dijo que no están recibiendo muchos reclamos, excepto por casos muy puntuales.

En ese sentido, citó los casos de los barrios General Díaz y Republicano, en Asunción, donde se reportaron dos transformadores averiados. El funcionario sostuvo que el refuerzo de transformadores se realiza de manera regular, con incremento en las cantidades instaladas. Destacó además la necesidad de seguir sustituyendo redes desnudas por redes protegidas o aisladas, un trabajo que —según indicó— se impulsa a nivel país.

No obstante, el director de Distribución de la ANDE dijo que la institución debe reforzar estos trabajos con mayor inversión con el fin de mejorar el servicio que prestan a sus usuarios. “Mucho más debemos seguir invirtiendo; no hay otra fórmula”, señaló.

González indicó que el horario pico de demanda se da entre las 13:00 y las 15:00. Hasta ahora, según el reporte de la institución, el récord de consumo se registró el pasado 26 de enero con 5.752 megavatios (MW).

Falla en la subestación San Lorenzo

San Lorenzo fue una de las zonas donde se registraron más reclamos por interrupciones del suministro eléctrico a raíz de un incidente ocurrido en la subestación de la zona. Al respecto, González explicó que el problema se originó principalmente en la salida de los alimentadores de 23 mil voltios de la subestación. Allí se presentó un cortocircuito en uno de los empalmes de uno de los alimentadores, lo que derivó en un principio de incendio.

El periodo en que los alimentadores quedaron fuera de servicio, entre sofocar el incendio, detectar la avería y volver a energizar, duró aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Posteriormente, se realizaron reparaciones en los empalmes o puntos calientes que originaron el cortocircuito y el principio de incendio. El funcionario explicó que la normalización tomó alrededor de una hora y media.