Demanda de electricidad de ANDE creció 13,3% en el primer mes de este año

En el contexto del crecimiento del consumo eléctrico del 13,3% en enero de 2026 respecto a enero del 2025, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) registró otro récord el 26 d enero último, cuando se alcanzó un pico de 5.752 MW. Esta situación consolida una tendencia de crecimiento acelerado, impulsada por factores estacionales como por la dinámica de la economía nacional, según la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La demanda de electricidad en enero de este año llegó a 3.223.304 MWh , que desy el desglosada muestra la muestra la importancia de las fuentes proveedoras: Itaipú Binacional se mantuvo como la principal proveedora, aportando 2.619.365 MWh. Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá contribuyó con 508.366 MWh, mientras que la Central Hidroeléctrica Acaray entregó 95.563 MWh.

Aporte de la planta solar

Un dato destacado en el informe técnico dado a conocer por la ANDE es la contribución de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, situada en el Chaco, que aportó poco más de 10 MWh al sistema, marcando un pequeño pero simbólico paso hacia la diversificación de la matriz energética.

Este ascenso en el consumo no constituye un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una tendencia sostenida de aumento de la demanda, agrega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nuevo récord de consumo de energía de ANDE debido al calor: esta es la cifra

Según datos comparativos de la propia empresa estatal de electricidad, el salto experimentado en enero de 2026 sigue la línea de crecimiento observada durante todo el año 2025, ejercicio que cerró con un incremento del 12,5% en la utilización de electricidad a nivel país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, el sistema ya venía dando señales de la fuerte presión a la que está sometido. El pasado 15 de diciembre de 2025, se había registrado una demanda máxima histórica de 5.280 MW. Sin embargo, ese récord fue superado ampliamente apenas un mes y medio después.

Récord de demanda de energía de ANDE

El 26 de enero de 2026, el SIN alcanzó un nuevo techo histórico de 5.752 MW. Esta cifra representa un aumento drástico de 816 MW respecto al pico registrado en enero de 2025, lo que evidencia la velocidad con la que está creciendo la carga sobre las líneas de transmisión y distribución.

Este comportamiento de la demanda no obedece únicamente a las altas temperaturas estacionales que obligan al uso intensivo de sistemas de refrigeración. La ANDE atribuye este crecimiento a la consolidación de la actividad económica nacional, y sostiene que refleja el impulso que el Gobierno del Paraguay está brindando al uso de la energía eléctrica dentro del territorio nacional.

Este escenario trae a colación el contexto descrito en informes técnicos del año 2025, en el que se señalaba que sectores de alto consumo, como la industria, los data centers y las actividades de criptominería, contribuyen significativamente al aumento de la demanda energética del país.

Consumo ascendente

La evolución del consumo muestra una curva ascendente pronunciada: tras un incremento moderado del 5,7% en 2022, la demanda dio un salto del 12,4% en 2023 y escaló un 18,5% en 2024, alcanzando los 26.154 GWh ese año y superando los 29.400 GWh al cierre del 2025.

Lea más: ANDE: anunciadas licitaciones por leasing operativo tienen problemas

Constantes nuevos récords de ANDE

De acuerdo con el análisis de los datos históricos recientes, hay una tendencia consistente: la frecuencia con la que Paraguay bate sus propios récords de consumo, que se fue disparando en los últimos años. Si en diciembre de 2023 el pico máximo se situaba en 4.744 MW (alcanzado el 18/12), la demanda superó la barrera de los 5.000 MW en marzo de 2024, para alcanzar 5.027 MW. Y en 2025 se registraron cinco récords.