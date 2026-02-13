ANDE: proceso para construir subestación en Alto Paraguay paralizado, mientras continúa el pésimo servicio

El Alto Paraguay es el único departamento del país donde la Administración Nacional de Electricidad no cuenta una subestación, siendo esta la principal causa del deficiente servicio que presta a los usuarios, atendiendo que las líneas del tendido eléctrico recorren cientos de kilómetros, y basta con que un ave o una rama de árbol choque contra los cables, para que se produzcan cortes.

Lea más: Ande ocasiona millonarias pérdidas económicas a usuarios en Fuerte Olimpo

Desde la subestación de Vallemí, en el primer departamento, se extiende el tendido eléctrico a toda esta zona chaqueña, llegando inclusive hasta la lejana Bahía Negra, en una distancia de casi 350 kilómetros, sin que en todo el largo trayecto se cuente con una subestación.

Proceso paralizado

A finales de 2025 debía darse el resultado de la Licitación Pública Internacional Ande Nº 1817/2024, para así conocer las empresas adjudicadas para esta importante obra, cuyos trabajos, y según el propio presidente de la institución, Félix Sosa, debían comenzar en el primer trimestre de 2026; sin embargo, en estos momentos el proceso está paralizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Comisión Evaluadora de la Administración Nacional de Electricidad recomienda declarar desierta la licitación, debido a que los precios presentados por las empresas superan hasta un 130% el costo estimado, que es de G. 270.000 millones. Así, por ejemplo, el Consorcio Alianza Chaco, que fue adjudicado inicialmente, presentó una oferta de G. 459.626 millones, 70% más cara que el costo estimado por la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por de pronto, el proceso se encuentra suspendido, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, desconociéndose cuándo podría destrabarse este inconveniente para que continúe la licitación y se conozca la empresa que se encargará de la obra, considerada de vital importancia para todo el Alto Paraguay.

Servicios deficitarios

Mientras se aguarda lo que sucederá con la construcción de la subestación, los usuarios continúan soportando el pésimo servicio que reciben de la Administración Nacional de Electricidad, caracterizado por los permanentes cortes y la inestabilidad de voltaje, que generan la quema de numerosos electrodomésticos.

El profesor Rumildo Portillo dijo que la semana pasada la inestabilidad de la energía eléctrica produjo cuantiosas pérdidas económicas en la comunidad de Carmelo Peralta. Numerosos usuarios denunciaban la quema de sus televisores, ventiladores de techo y congeladores, en tanto que los focos de luz explotaban como si se tratase de alguna especie de bomba.

Lea también: Pobladores se manifiestan contra el pésimo servicio de la Ande en Carmelo Peralta

“Es penoso lo que nos sucede, y de manera especial para las familias humildes, que con mucho sacrificio lograron adquirir sus electrodomésticos y los pierden en un segundo por la irresponsabilidad de la ANDE. Ahora deben volver a trabajar de tres a cuatro meses para comprar nuevamente los artefactos; nadie nos defiende de esta acción casi criminal”, decía el educador.

En la localidad de Toro Pampa y en algunos barrios de Fuerte Olimpo, las personas denunciaron también la pérdida de sus heladeras y televisores; otros, como una educadora, sufrieron la pérdida de su notebook y, con ella, varios documentos a pocos días del inicio de clases.

Desde la ANDE, como siempre, pide a las personas que sufrieron la pérdida de sus electrodomésticos realizar las denuncias y llenar los formularios para intentar recuperar el costo por parte de la institución; sin embargo, como existe mucha burocracia y pasan largos meses sin respuestas positivas, los usuarios optan por no realizar este reclamo.