Marcha en Cordillera en defensa del Acuífero Caacupé

La movilización, denominada “Peregrinación en defensa del Acuífero Caacupé”, es organizada por la Comisión Vecinal “Defensores del Agua” de Atyrá, y se llevará a cabo este viernes 20 de febrero, desde las 18:00, en el desvío a San Bernardino.

Los manifestantes prevén concentrarse sobre la ruta PY02 y avanzar en peregrinación hasta el emprendimiento Highlands Lagoon Lifestyle, ubicado en el límite entre San Bernardino y Ypacaraí.

Según señalaron, esta será una de las varias acciones que ya se realizaron en los últimos meses ante la creciente preocupación ciudadana por el impacto ambiental del proyecto.

Lea más: Atyrá rechaza emprendimientos privados que utilicen agua del Acuífero Caacupé

Proyecto bajo cuestionamiento

El proyecto inmobiliario corresponde a un barrio cerrado de aproximadamente 90 hectáreas, emplazado entre Ypacaraí y San Bernardino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan contempla la construcción de 545 lotes y edificios para 135 departamentos. Entre sus principales atractivos figura la instalación de una “Crystal Lagoon” o laguna de cristal, promocionada como la laguna artificial con la mayor superficie de playa del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este tipo de infraestructura permite crear grandes espejos de agua incluso en zonas urbanas o desérticas, aunque implica un uso intensivo de recursos hídricos.

Temor por el impacto en la reserva de agua

Los organizadores sostienen que el volumen de agua requerido para la laguna artificial podría generar un impacto negativo en el Acuífero Caacupé, considerado la principal fuente de abastecimiento para varias ciudades del departamento.

En ese sentido, exigen controles rigurosos, estudios técnicos transparentes y el cumplimiento estricto de las normativas ambientales vigentes antes de autorizar el avance del emprendimiento.

La marcha se realizará en horario nocturno y no se descartan nuevas medidas en caso de que, según afirman, las autoridades no brinden respuestas claras sobre la viabilidad ambiental del proyecto.