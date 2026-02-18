Nacionales
18 de febrero de 2026 - 16:16

¿Por qué no publicar las fotos de tus hijos en redes? Esto advierte un especialista

Imagen ilustrativa: una niña con el rostro escondido por sus manos.

Ante la cercanía del inicio oficial de las clases a nivel país y el inminente “spam” de fotografías de los niños en su primer día, el especialista en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar recordó que los hijos “no son contenido”, en referencia a materiales para publicar en redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

A criterio del especialista en ciberseguridad, la publicación de fotografías o videos de niños, más aún ahora en época escolar, corresponde a una “sobreexposición” que puede ser evitada.

“Tus hijos no son contenido”, es el mensaje que envía el experto, ya que hoy en día lo que se publica en las redes sociales es conocido principalmente como “contenido”.

Como una de sus advertencias, recuerda que exponer a los niños en redes es una forma de “maltrato infantil”, al igual que compartir su privacidad, intimidad y actividades diarias también podría fomentar el “cyberbullying por sus pares”.

Bullying en la escuela.
Bullying en la escuela.

Exposición a pedófilos

Como otra de sus advertencias, el experto recordó que sobreexponer a los menores “vuelve a tu hijo blanco de pedófilos”.

