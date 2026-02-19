Director de la Octava Región Sanitaria asegura no faltará medicamentos

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, ha emitido instrucciones rigurosas que limitan la capacidad de maniobras del Ministerio de Salud para el Ejercicio fiscal 2026, condicionando cualquier compra a la disponibilidad inmediata de fondos.

En ese sentido, desde Salud Pública, a través de la Circular D.G.A.F. Nº 004/2026, comunicó a todos sus directores de hospitales y regiones sanitarias que no se podrá mover un solo guaraní sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria previo.

Al respecto, el director de la Octava Región Sanitaria, José Mereles, de quien depende el Hospital Regional y los diferentes hospitales distritales, centros de salud y Unidades de Salud Familiar, mencionó que no afecta dicha disposición del MEF.

“Hemos recibido una circular de nuestro superior donde comenzamos a ajustar nuestra planificación; en cuanto a medicamentos estamos bien nutridos en el departamento. En alimentos y limpieza reprogramamos para que no nos afecte. Sobre el punto comenzamos a trabajar, aquí por lo menos nos adelantamos nosotros”, explicó Mereles.

De igual manera, el director del Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones, Manuel Aquino, manifestó que en dicha institución no manejan ninguna clase de presupuestos y que ellos dependen otra vez de la región sanitaria.