Comisión Permanente convocará a presidente del IPS tras escándalo en licitación

Este jueves, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado), confirmó que hará una “invitación” al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para que comparezca ante ese órgano parlamentario para dar explicaciones sobre recientes escándalos relacionados a la atención médica en la previsional y licitaciones que han levantado sospechas de irregularidades.

El senador Soroka indicó que se convocará a Brítez para el próximo martes, en un horario aún pendiente de confirmación.

En conversación con ABC Color, el senador opositor independiente Eduardo Nakayama, también miembro de la Comisión Permanete, dijo que Brítez debe “dar la cara” y brindar explicaciones sobre varios hechos de supuesta atención sanitaria ineficiente a asegurados de la previsional.

Señaló también que son necesarias explicaciones sobre un llamativo proceso de licitación para la compra de sábanas y la contratación de un servicio de lavandería para el IPS por un monto de 160 mil millones de guaraníes (unos 23 millones de dólares).

La licitación ha despertado sospechas de sobrefacturación, ya que tiene asociada una cifra muy superior a la vinculada a una licitación similar del Ministerio de Salud Pública, que adquirió los mismos productos y servicios de los mismos proveedores – los consorcios Industrias Médicas y Dylav – por poco más de 98 mil millones de guaraníes (14,5 millones de dólares) en febrero de 2025.

“Sospechas de negociados”

“Siempre hay sospechas de negociados en IPS, los montos que manejan son muy elevados y tenemos que tener mucho ojo sobre estas licitaciones que dejan muchas dudas en transparencia”, dijo el senador Nakayama. “Hay que ver quiénes fueron los oferentes, si se llevó a cabo un proceso normal”.

“El IPS tiene que dedicarse principalmente a la jubilación y la atención a los asegurados, si despilfarra más dinero en otras cosas tenemos que atender muy bien eso”, subrayó.