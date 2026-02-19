Exigen justicia para Norma: Asociación de Abogadas cuestiona hipótesis y pide investigación exhaustiva

El fallecimiento de Norma Graciela Thomen Olazar, reconocida abogada y socia fundadora de la Asociación Paraguaya de Mujeres con Carreras Jurídicas y Sociales, generó conmoción en el ámbito legal y una creciente exigencia de transparencia.

Aunque los informes preliminares apuntan a un accidente, el gremio de abogadas solicitó formalmente al Ministerio Público que no descarte ninguna hipótesis.

Pedido de la Asociación: “Sin descartes prematuros”

A través de un comunicado oficial, la organización exigió el esclarecimiento completo de los hechos mediante una investigación pronta y exhaustiva. El texto subraya que el acceso a la verdad es una obligación jurídica del Estado y que no aceptarán conclusiones apresuradas.

“Norma se distinguía por su alegría luminosa y su entusiasmo constante. Su presencia deja una huella profunda y daremos seguimiento estricto al proceso para acompañar a su familia”, reza parte del escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sospechas de una muerte violenta

La abogada Paola Villalba, representante de la Asociación, fue contundente al expresar las dudas que rodean el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Villalba, la versión de una muerte accidental por electrocución casera no termina de cerrar para el entorno de la profesional.

La asociación afirma haber recibido información sobre circunstancias que generan sospechas de que podría tratarse de una muerte violenta.

Lea más: Esto revela la autopsia practicada a la abogada Norma Thomen

Debido a las normas procesales, el gremio no puede intervenir formalmente en el expediente, pero funcionarán como “contralores” del proceso, anunciaron.

Solicitan que los órganos intervinientes analicen todas las líneas de investigación posibles.

Los datos de la autopsia

El cuerpo de Thomen fue hallado la noche del lunes en el baño de la planta alta de su vivienda, ubicada en Fernando de la Mora, zona Sur.

Pablo Lemir, médico forense a cargo de la autopsia realizada este martes, confirmó que la causa de muerte fue una descarga eléctrica.

Según el informe técnico, dicha descarga afectó directamente la función pulmonar, provocando una asfixia mecánica.

Pese a estos resultados técnicos, para la familia y sus colegas, las condiciones en las que se produjo dicha descarga siguen siendo el punto central de la controversia. “Queremos certeza, no solo una causa técnica”, enfatizaron desde el gremio.