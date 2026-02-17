Fernando de la Mora: hallan muerta a abogada en su domicilio

El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, indicó que la investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de la abogada Norma Thomen está en una etapa “muy incipiente”.

Según explicó, la mujer fue encontrada en horas de la tarde en el interior de su domicilio, ubicado en Fernando de la Mora. La médica forense diagnosticó de manera preliminar una muerte por electrocución, con un tiempo estimado de fallecimiento de entre cinco y seis horas.

No obstante, el jefe policial aclaró que las circunstancias exactas en que se habría producido la descarga eléctrica aún están siendo analizadas.

La escena y el aviso al 911

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo fue hallado inicialmente en posición decúbito ventral (boca abajo). En un primer momento se intentó auxiliar a la víctima y, cuando intervino la Policía, ya se encontraba en decúbito dorsal (boca arriba).

El aviso a las autoridades se realizó mediante una llamada al sistema 911, que —según la información preliminar— fue hecha por el exmarido de la abogada.

La inspección médica inicial no detectó rastros de violencia ni señales de utilización de algún elemento externo vulnerante. Sin embargo, el cuerpo será trasladado a la morgue para una autopsia más exhaustiva, que deberá ser autorizada por un juez mediante anticipo jurisdiccional de prueba.

Cámaras sin registro desde 2024

La abogada Laura Otazo, representante de la familia, indicó que el Ministerio Público no tiene una hipótesis cerrada y que se están evaluando múltiples elementos.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el sistema de videovigilancia de la vivienda. Según explicó, el DVR habría sido configurado desde junio del año pasado para que las filmaciones no quedaran grabadas.

“Desde el año pasado la familia ya no tenía acceso a manipular el DVR; sí su expareja”, sostuvo Otazo, quien calificó el dato como llamativo, aunque evitó lanzar conclusiones apresuradas.

Además, señaló que se están verificando los vehículos de la víctima en busca de posibles indicios.

Sin hipótesis cerrada

Consultada sobre posibles amenazas o conflictos vinculados al ejercicio profesional de Thomen, la representante legal indicó que, si bien como abogada llevaba casos importantes, hasta el momento no existe ningún elemento concreto que permita vincular su muerte con represalias o hechos de violencia.