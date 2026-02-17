Esto revela la autopsia practicada a la abogada Norma Thomen

Este martes se llevó a cabo la autopsia al cuerpo de la abogada Norma Graciela Thomen Olazar, hallada sin vida en el baño de la planta alta de su domicilio, ubicado en Fernando de la Mora, zona sur, en horas de la noche del lunes. El procedimiento estuvo a cargo el Dr. Pablo Lemir, quien tras el examen forense reveló que la causa de muerte fue por una descarga eléctrica que recibió ella y le provocó una asfixia, al afectar la función pulmonar.

Lemir expuso que “la víctima no tiene lesiones contusas, ni cortantes. Además de determinar la causa de muerte, también tomamos muestras de humor vítreo, del ojo, muestras de sangre y muestras de orina, todas estas para el análisis de toxicología”.

Lea más: Fernando de la Mora: hallan muerta a abogada en su domicilio

El profesional forense añadió que los datos que puedan arrojar los resultados relacionados a la muestras tomadas, van a ayudar a la “correlación anatocriminalística, que se tiene que dar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al tiempo que llevaba de fallecida la abogada, Lemir detalló que “no podemos dar data de muerte porque ya pasó por cámara frigorífica, pero se habla de cinco a seis horas de fallecida cuando se produjo el levantamiento del cuerpo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta de si la electrocución fue provocada o no, Lemir expresó “la causa de muerte es la electrocución, ahora si fue autoproducida o heteroproducida, es decir, a manera suicida o por una persona que utilizó la corriente eléctrica” eso se va a aclarar “a partir de la información que vamos a aportar con los análisis que vamos a hacer”.

Lea más: Dudas en torno a “muerte accidental” de abogada Norma Thomen: esto dice la familia

Circunstancias llamativas para la familia

La hermana de la abogada Norma, Silvia Thomen, cuestionó la versión de muerte accidental que se maneja tras el hallazgo del cuerpo en la vivienda de la profesional en Fernando de la Mora.

“Ella no tiene alargues en el baño, no manipula planchita, secador o cargador; nadie en su sano juicio manipula eso al lado de una tina. Y ella estaba acostada de forma pulcra. Uno cuando se cae mal, se golpea, tiene una posición poco decorosa. La electricidad le entró por la panza y no por la mano”, señaló a un medio local.

Lea más: Mafia de los pagarés: exjueza de paz afrontará juicio desde marzo

Por su parte, la abogada Laura Otazo, cercana a Thomen, indicó que el hecho sorprendió a los conocidos de la víctima.

“Realmente el hecho está siendo bastante confuso. Nos impactó y sorprendió a todos. Supuestamente ella se había electrocutado con una zapatilla (alargue) que estaba destapada; o sea, no tenía como que parte de la tapa. Es la información que puedo manejar”, expuso en entrevista con una radio.

La profesional resaltó que llama la atención que una colega a la que describió como “impecable” haya muerto tras manipuar una zapatilla eléctrica -o multitomas- en condiciones riesgosas.

Abogada de jueza acusada en “Mafia de los pagarés”

Norma Thomen representaba legalmente a la exjueza de paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, acusada por prevaricato y otros hechos en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés.