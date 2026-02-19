Incendio de gran magnitud consume la Reserva Aguapey en San Bernardino

Ana Espinoza, bombera voluntaria de San Bernardino, confirmó que el gran incendio compromete una gran extensión de la Reserva Aguapey. Afirmó que ya pudieron corroborar que 40 hectáreas fueron completamente consumidas.

“Estamos trabajando de forma conjunta en estos momentos para la liquidación con personal de la Armada, bomberos de Emboscada y el Mades. Están en camino más unidades para el trabajo”, señaló.

Esta mañana el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) dio a conocer el mapa de focos de calor. Los focos de calor corresponden a cinco puntos en el Lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes, mientras que uno se registra en la reserva natural privada de Aguapey.

Además, bomberos reportaron un importante foco de incendio activo desde anoche en la zona de Arroyos y Esteros.

