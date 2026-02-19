Nacionales
19 de febrero de 2026 - 14:32

Incendio de gran magnitud consume la Reserva Aguapey en San Bernardino

Bomberos voluntarios de varias ciudades luchan contra un voraz incendio que ya consumió 40 hectáreas de la Reserva Natural Aguapey, en San Bernardino.
Bomberos voluntarios de varias ciudades luchan contra un voraz incendio que ya consumió 40 hectáreas de la Reserva Natural Aguapey, en San Bernardino. También colaboran personal de la Armada y funcionarios del Ministerio del Ambiente también colaboran en el combate al fuego.

Por ABC Color

Ana Espinoza, bombera voluntaria de San Bernardino, confirmó que el gran incendio compromete una gran extensión de la Reserva Aguapey. Afirmó que ya pudieron corroborar que 40 hectáreas fueron completamente consumidas.

“Estamos trabajando de forma conjunta en estos momentos para la liquidación con personal de la Armada, bomberos de Emboscada y el Mades. Están en camino más unidades para el trabajo”, señaló.

Bomberos voluntarios luchan contra un voraz incendio en la Reserva Natural Aguapey.

Esta mañana el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) dio a conocer el mapa de focos de calor. Los focos de calor corresponden a cinco puntos en el Lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes, mientras que uno se registra en la reserva natural privada de Aguapey.

Además, bomberos reportaron un importante foco de incendio activo desde anoche en la zona de Arroyos y Esteros.

