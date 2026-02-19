Reportan focos de calor en áreas protegidas

Son al menos seis los puntos de focos de calor detectados en áreas protegidas, según el informe del escaneo satelital que dio a conocer el Mades. Uno corresponde a una reserva natural y los otros a una reserva de recursos manejados.

Los focos de calor corresponden a cinco puntos en el Lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes, mientras que uno se registra en la reserva natural privada de Aguapey.

El mapa de focos de calor en áreas de conservación se realizó en la franja horaria de entre las 00:00 y las 06:00 de hoy.

Aclaran que los focos de calor son puntos en la superficie de la tierra detectados por satélites debido a un aumento significativo en la temperatura o la emisión de calor en relación con su entorno circundante, por lo que pueden no corresponder necesariamente a incendios o fuegos.

Quema es ilegal

Desde el Mades recordaron que la quema ilegal de pastizales nos afecta a todos, por lo que instan a denunciar la quema irresponsable en la comisaría o municipalidad local.

“¡La quema ilegal de pastizales nos afecta a todos! Denunciá la quema irresponsable en tu comisaría local o municipalidad”, publicaron en las cuentas oficiales de redes sociales de la institución.