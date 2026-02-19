Humareda cubre gran parte de Asunción y el Área Metropolitana

Una densa humareda cubría gran parte de Asunción y ciudades vecinas en las primeras horas de la mañana de este jueves, y desde bomberos atribuyeron la situación a varios focos de incendio en departamentos como Central, Cordillera y el Bajo Chaco.

Lectores denunciaron a ABC Color que en horas de la madrugada se produjo un incendio en un área denominada “Isla Robinson”, en la zona de Remansito.

Además, bomberos reportaron un importante foco de incendio activo desde anoche en la zona de Arroyos y Esteros.

Mediciones indican que la calidad del aire en Asunción es mala actualmente, debido al humo en el ambiente.

No afectaría vuelos

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, informó que la humareda alcanza al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, pero indicó que la situación no debería afectar la llegada o partida de vuelos.