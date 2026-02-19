Ramírez Candia sorprendió a todos en el JEM

Para hoy a las 10: 30 horas estaba prevista la sesión del Jurado de Enjuciamiento de Magistrados que tenía como principal tema en el orden del día, la elección de la mesa directiva.

Fuentes del Jurado indicaron que Manuel Ramírez Candia había confirmado su presencia en la sesión, durante la semana.

Incluso, ayer a la mañana luego de la sesión de la Corte se reunió con el presidente del JEM César Garay Zuccolillo y la vicepresidenta Alicia Pucheta.

Al terminar ese encuentro Garay y Pucheta se dirigieron a la sala de sesión con la seguridad de que Ramírez Candia ya estaba en ese lugar, como él mismo había anunciado.

Pero sorpresivamente para ambos, el ministro de la Corte no estaba en la sala.

Solo estaban conectados vía telemática el diputado Diego Candia (ANR-HC) y el senador Derlis Maidana (ANR-HC).

Policía avisó que ministro se retiró

La incógnita quedó flotando en el ambiente hasta que un policía se acercó a la mesa directiva del JEM para avisar que Ramírez Candia se había retirado del edificio.

Posteriormente Ramírez Candia presentó un justificativo en el que señalaba que su ausencia se dio por compromisos contraídos, con anterioridad en la Corte.

Un día antes Enrique Berni, (representante del Consejo de la Magistratura), el senador Mario Varela (ANR-Añetete) y Alejandro Aguilera (ANR-HC) se reunieron en una oficina del JEM. Casualmente ninguno de los tres estuvo presente en la sesión de ayer.