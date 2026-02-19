Video: tiktoker expone la falta de educación vial al intentar cruzar el paso peatonal

A través de un video en Tiktok, el usuario Julieneckmann, utilizó su cuenta para mostrar y criticar la falta de educación vial en el Paraguay al momento en el que intentaba cruzar por el paso peatonal y los vehículos no le daban paso.
“Paraguay, ¿para qué sirve esto? Nadie te deja caminar. ¿Qué está pasando? ¿No conocen las reglas de estos rayos?“, manifiesta el joven en el video.
Seguido señala: “En Alemania, si haces eso (no dar paso al peatón) la policía te va a dar así (haciendo gestos de golpes)”.
Este no es el primer video realizado por un influencer o extranjero cuestionando la falta de educación vial al momento de intentar cruzar por la franjea peatonal.
Si vamos a nivel local, el creador de contenidos en TikTok, Richardbpy, es un motociclista paraguayo que graba a conductores circulando en contramano y exclama frecuentemente sobre la “falta de educación vial” en sus videos virales.