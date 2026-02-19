Calidad del aire: estas son las zonas consideradas insalubres por el Ministerio del Ambiente

Según datos difundidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), hay dos zonas del departamento Central donde la calidad del aire se encuentra en un nivel que se considera insalubre. La información es obtenida a través de estaciones estratégicamente ubicadas en puntos clave, señala la institución.

Es así que el Mades informa que las ciudades de Villa Elisa y San Lorenzo experimentan niveles insalubres dentro del Índice de Calidad del Aire (ICA). Dentro de los parámetros establecidos, Villa Elisa está en un nivel de 178; en tanto que en San Lorenzo, la marca es de 191.

Según el mismo monitoreo, en Asunción, específicamente en la zona de la Costanera, la calidad del aire se encuentra en 100, un nivel considerado moderado, dentro del mismo índice.

<b>Parámetros del Índice de Calidad del Aire (ICA)</b>

0 a 50: Bueno

51 a 100: Moderado

101 a 150: Insalubre para grupos sensibles

151 a 200: Insalubre

201 a 300: Muy insalubre

Más de 300: Peligroso

Teniendo en cuenta estos datos, el Ministerio del Ambiente pide tener especial atención al momento de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de niños, personas mayores y aquellas con afecciones respiratorias.

