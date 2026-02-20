Actividad para el fin de semana: invitan a descubrir insectos y observar aves en el MuCi

El MuCi, ubicado en el Complejo Textilia, sobre la avenida Gral. Santos, invita a niños y adultos a explorar la naturaleza de cerca los fines de semana. La actividad ya está habilitada.

La propuesta ofrece la observación de insectos vivos y aves en una experiencia al aire libre.

Indican que se trata de unas propuestas pensadas para que niños, jóvenes y adultos se conecten con el entorno mientras aprenden ciencia de forma práctica y entretenida.

La agenda combina actividades en los jardines y en el TatakuaLab, generando un recorrido que va del laboratorio al espacio abierto.

Los Domingos bicheros, de 14:00 a 19:00, permiten conocer la colección de insectos vivos del TatakuaLab. Cada semana se presenta una especie diferente, con la guía de mediadores que explican sus características, comportamientos y curiosidades.

“La propuesta invita a observar de cerca, hacer preguntas y comprender el rol fundamental que cumplen estos pequeños protagonistas en los ecosistemas”, indican.

El Sábado porã se desarrolla de 18:30 a 19:30. La actividad propone traer mate o tereré y sumarse a una jornada de observación de aves en los jardines del MuCi.

Además, los viernes 20 y 27 continúa el Club Jardinero Po Prendé, de 15:00 a 19:00, con propuestas educativas y de prototipado de jardines temáticos en la placita de San Cosmos, bajo la dirección de Gamaliel Arce.