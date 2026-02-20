Alerta MAFE: varios adolescentes reportados como desaparecidos

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Uno de los adolescentes desaparecidos es Jerson Giovanni Riffo Pino, de 16 años, quien fue visto por última vez el 9 de febrero sobre la calle Gabaglio, del barrio Defensores del Chaco en Mariano Roque Alonso. Jerson es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis blanco, cabello corto y de color negro.

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Araceli Aramí Colmán Pana, de 17 años, quien fue vista por última vez el 18 de febrero en el barrio San Isidro (lado este) en la localidad de Curuguaty. Araceli es de contextura física robusta, cutis trigueño, estatura mediana, cabello castaño y ojos negros.

La Policía también difundió la fotografía de Naida Elizabeth Ojeda Ojeda, de 13 años, quien fue vista por última vez el 19 de febrero en el barrio Boquerón II en Ciudad del Este. De acuerdo a la descripción, es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis moreno y ojos negros.

También fue reportada como desaparecida Haydee Lucía Argüello Paredes, de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado 3 de febrero en el barrio Santa María en la ciudad de Caacupé. Haydee es de contextura física robusta, cutis moreno, cabello teñido de rojo, ojos marrones y tatuajes en pecho y abdomen.

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.