Nacionales
20 de febrero de 2026 - 08:36

Alerta MAFE: varios adolescentes reportados como desaparecidos

Fotos de adolescentes reportados como desaparecidos en las últimas horas
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional reportan la desaparición de cuatro adolescentes en distintas localidades del país. Como parte del protocolo de búsqueda de personas, ya está activada la Alerta MAFE con el fin de poner en marcha todos los mecanismos de difusión.

Por ABC Color

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Uno de los adolescentes desaparecidos es Jerson Giovanni Riffo Pino, de 16 años, quien fue visto por última vez el 9 de febrero sobre la calle Gabaglio, del barrio Defensores del Chaco en Mariano Roque Alonso. Jerson es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis blanco, cabello corto y de color negro.

Foto de Jerson Riffo, adolescente desaparecido
Jerson Riffo, adolescente desaparecido

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Araceli Aramí Colmán Pana, de 17 años, quien fue vista por última vez el 18 de febrero en el barrio San Isidro (lado este) en la localidad de Curuguaty. Araceli es de contextura física robusta, cutis trigueño, estatura mediana, cabello castaño y ojos negros.

Foto de Araceli Colmán, adolescente desaparecida
Araceli Colmán, adolescente desaparecida

La Policía también difundió la fotografía de Naida Elizabeth Ojeda Ojeda, de 13 años, quien fue vista por última vez el 19 de febrero en el barrio Boquerón II en Ciudad del Este. De acuerdo a la descripción, es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis moreno y ojos negros.

Foto de Naida Ojeda, adolescente desaparecida
Naida Ojeda, adolescente desaparecida

También fue reportada como desaparecida Haydee Lucía Argüello Paredes, de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado 3 de febrero en el barrio Santa María en la ciudad de Caacupé. Haydee es de contextura física robusta, cutis moreno, cabello teñido de rojo, ojos marrones y tatuajes en pecho y abdomen.

Foto de Haydee Argüello, adolescente desaparecida
Haydee Argüello, adolescente desaparecida

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.