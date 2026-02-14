Cerca de 500 denuncias de personas desaparecidas en lo que va del año

La mayoría de los casos de personas desaparecidas afectan a jóvenes de entre 14 y 17 años.

“Desde el 16 de diciembre del 2025 se puso en vigencia la Ley 7.605 y el protocolo de alerta Mafe, lo que nos obliga a nosotros a difundir fotografías de todas las personas que son reportadas como desaparecidas”, explicó el oficial segundo Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Seguidamente mencionó que gracias a esta ley también pueden ser difundidas las imágenes de los menores de edad, sin la necesidad del consentimiento de los padres ni del denunciante.

“Las denuncias que recibimos en mayor medida son de adolescentes y adultos, mientras los casos que más se investigan siempre son los de niños y adolescentes”, apuntó.

En el caso de los adolescentes, señaló que tienen a la rebeldía como principal responsable. “Sabemos que es una edad difícil, de muchos cambios, entre ellos el sexual, lo cual les lleva a ese estado de rebeldía. También existen casos de violencia doméstica, que terminan generando fugas”.

En lo que respecta a los adultos mayores, entiéndase de 60 años para arriba, no tenemos muchos casos, pero la mayoría de ellos son casos de personas con enfermedades degenerativas. Muchas veces ellos salen, van donde quieren ir, pero después ya no vuelven por culpa de la condición que poseen.

En estos primeros meses del año tenemos 494 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 375 ya fueron localizadas, tanto personas que volvieron a sus casas y fueron a avisar a la comisaría, como personas que fueron halladas por procedimiento.

Esto nos deja una cifra de 112 casos pendientes, que seguimos investigando y procediendo a la búsqueda. “También hay personas, especialmente adolescentes, que no quieren ser halladas, pero con muchas de ellas nosotros mantenemos contacto y tratamos de brindarle la ayuda que necesitan”.