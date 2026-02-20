Caapucú: Dos aprehendidos con billetes presumiblemente falsos; uno tenía antecedentes

Los aprehendidos fueron identificados como José Carlos Soto Enciso (25), domiciliado en la ciudad de Caacupé, y Alan Tobías Larrea Guanes (22), domiciliado en la compañía Saguazú de Yaguarón, este último con antecedentes por hurto agravado (2024) y circulación de moneda no auténtica (2013).

En el procedimiento fue incautada una camioneta marca Toyota, modelo Land Cruiser, año 1993, chapa N° AFX 529, además de un billete de G. 100.000, serie N° G50129041, presumiblemente no auténtico.

Lea más: Caapucú: Madre a prisión por incumplir condena en caso de abuso sexual de su hija

Víctimas

Resultaron víctimas vendedores de carnadas y artículos para la pesca, María Mirna Fleitas de Leguizamón (54) y Ceferino Aguirre Rojas (57), ambos domiciliados en el barrio San Salvador de Caapucú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Comisaría local se tuvo conocimiento del hecho a través del intendente municipal Gustavo Penayo Arce (ANR), quien manifestó que la vendedora Fleitas de Leguizamón se percató de que el billete era presumiblemente falso cuando fue a solicitar el cambio de G. 100.000 a un vecino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen e imputan a tres personas por abigeato y lesión de confianza tras el robo de 19 vaquillas preñadas

Comentó que de inmediato comunicaron el hecho al intendente y alertaron que el vehículo en el que se desplazaban los desconocidos se dirigió a otra casa de pescadería, propiedad de Aguirre Rojas, donde concretaron la compra por G. 20.000 y se llevaron G. 80.000 de vuelto.

Tras la alerta, la Policía junto al intendente municipal, inició la persecución cuando el vehículo sospechoso se dirigía hacia Quiindy, comunicándose al Puesto Policial N° 3 Valle Apu’a y a la Comisaría 3ª de Caapucú, logrando interceptar el rodado en el kilómetro 121 de la ruta PY01, en la compañía Valle Apu’a del distrito de Quiindy.

Durante la intervención, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó huir hacia una zona de campo, siendo posteriormente aprehendido por los intervinientes, mientras que el conductor fue detenido en el sitio, procediéndose también a la incautación del rodado y del billete presumiblemente falso.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Quiindy, abogado Leonardo Cáceres, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan recluidos en la Comisaría 10ª de Quiindy, que la camioneta quede incautada y depositada en la sede policial y que el billete sea remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.