Concurrida marcha en defensa del Acuífero Caacupé

La movilización se desarrolló en un ambiente de reflexión y compromiso ciudadano, con cánticos, oraciones y expresiones pacíficas, con el objetivo de visibilizar la preocupación por los proyectos de Highlands Park & Lagoon, que se instalarían entre las ciudades de Ypacaraí y San Bernardino y que planean alimentar un plago artificial con el Acuífero Caacupé. Según los participantes, estos proyectos podrían afectar las reservas de agua de la región.

El abogado Víctor Samaniego, vocero del movimiento ciudadano, destacó la participación y el comportamiento de los asistentes. Señaló que la marcha se desarrolló de forma totalmente pacífica y ordenada, cumpliendo el objetivo de generar conciencia social sobre la importancia del cuidado del agua. Indicó que la presencia de numerosas familias demuestra que la preocupación por el recurso hídrico trasciende sectores y edades.

Durante la actividad, los organizadores dieron a conocer los principales pedidos que motivaron la movilización. Entre ellos mencionaron el levantamiento de las medidas cautelares que permiten la utilización de agua subterránea de la cuenca del Acuífero Caacupé; el rechazo de licencias ambientales para proyectos inmobiliarios y la revocatoria de la autorización para la instalación de un acueducto desde Atyrá hasta Ypacaraí para un barrio cerrado exclusivo de lujo que está en construcción entre San Bernardino y Ypacaraí.

En el encuentro se pudo observar que personas provenientes de diferentes ciudades del departamento de Cordillera y zonas cercanas se sumaron a la convocatoria, lo que evidencia el creciente interés ciudadano en temas ambientales y en la defensa de los recursos naturales.

La actividad fue impulsada por Voces del Agua y la Comisión Vecinal Defensa del Agua, organizaciones que vienen promoviendo acciones de concienciación y gestiones ante instituciones públicas en relación con la situación del Acuífero Caacupé. Los referentes señalaron que continuarán con campañas informativas, reuniones y movilizaciones para mantener el tema en la agenda pública.

Finalmente, los participantes coincidieron en que la defensa del agua constituye una causa común que requiere la participación de toda la ciudadanía y el compromiso de las autoridades. En ese sentido, anunciaron que seguirán impulsando acciones hasta obtener respuestas concretas que garanticen la protección de las reservas hídricas para las generaciones presentes y futuras.

Antecedentes del conflicto

A finales del año 2024, pobladores de la compañía Zanjha Jhu de la ciudad de Atyrá, tomaron conocimiento de la perforación de un pozo en una propiedad ubicada en la comunidad. Quedaron sorprendidos al enterarse de que era para uso “exclusivo” de un lujoso barrio cerrado que se construye en el límite entre las ciudades de San Bernardino (Cordillera) y Ypacaraí (Central).

El emprendimiento se desarrolla a casi 7 kilómetros del terreno donde se perforó el pozo profundo, sin siquiera contar con la documentación requerida, de acuerdo a las denuncias que desde entonces fueron surgiendo.

Como responsable del emprendimiento aparece la empresa Petrohue Real EstateSA (integrante de la sociedad Highlands Park & Lagoon), cuyo representante legal es Martín Tempe, de nacionalidad chilena.

El proyecto cuestionado corresponde a un lujoso barrio cerrado en unas 90 hectáreas, entre Ypacaraí y San Bernardino. El emprendimiento prevé la construcción de 545 lotes y edificios destinados a 135 departamentos. Entre sus principales atractivos figura la instalación de una “Crystal Lagoon” o Laguna de Cristal, promocionada como la laguna artificial con la mayor superficie de playa del mundo.

Este tipo de infraestructura permite la creación de lagunas artificiales de gran tamaño, incluso en zonas urbanas o desérticas, pero requiere un uso intensivo de agua, lo que genera preocupación entre los pobladores. Los vecinos autoconvocados coincidieron en que el consumo de agua que implicaría la laguna podría impactar negativamente en el Acuífero Caacupé, por lo que exigen controles rigurosos y el cumplimiento estricto de las normativas ambientales vigentes antes de autorizar el avance del proyecto.

Una vez más intentamos comunicarnos con Martín Tempe, representante legal de Petrohue Real Estate SA y de la sociedad Highlands Park & Lagoon, para conocer su versión sobre las denuncias, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.

