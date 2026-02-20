Nacionales
20 de febrero de 2026 - 15:47

Denuncian oferta de cargos en “Hambre Cero” a cambio de apoyo político en Paraguarí

El concejal y precandidato a intendente por HC, Andrés Báez.
Un audio que circula en redes sociales involucra al concejal municipal y actual precandidato a intendente de este distrito, Andrés Báez (ANR–HC), quien supuestamente ofreció un cargo dentro del programa “Hambre Cero” a cambio de apoyo político. El programa es administrado por la Gobernación de Paraguarí, y se considera un componente sensible del Gobierno Nacional.

Por Emilce Ramírez

La denuncia ante la prensa fue realizada por el sindicalista Ezequiel Cáceres, quien sostiene que el concejal estaría ofreciendo directamente cargos de cocineras, ayudantes y limpiadoras dentro del programa.

Norma Zárate entregó la comida "para la foto oficial" a los niños, luego la CGR detectó que no llegó la ración en una escuela de Paraguarí.
Según la grabación, el edil y precandidato cartista a la intendencia Báez, habría propuesto a una ciudadana un puesto de cocinera en el programa, indicando que podría acceder a un salario superior al que actualmente percibe de G. 1.000.000. Además de contar con seguro social en el Instituto de Previsión Social (IPS), desayuno y almuerzo.

También mencionó que otro precandidato a concejal, a quien se refirió como “doctor”, la ayudaría en el proceso. Báez aseguró que no realiza promesas falsas y que por ello nunca pierde elecciones.

El concejal cuenta con el respaldo de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC). La ejecutiva departamental desistió en lanzar la precandidatura a la intendencia local de su hermano Óscar Zárate y apostó por Báez.

Otra denuncia en Quyquyhó

La ex concejal departamental colorada Clementina Fernández se quejó de haber sido dejada fuera del contrato como coordinadora de las cocineras en este distrito. Afirmó que otras 13 cocineras también fueron desvinculadas y lamentó que se esté politizando la contratación de personal a través de la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC).

Denuncian que políticos del oficialismo ofrecen cargos de cocineras del programa Hambre Cero.
Se intentó conocer la versión de la ejecutiva municipal, pero no respondió. Asimismo, se buscó conversar con la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-C) para obtener detalles sobre si las contrataciones de cocineras dependen de decisiones partidarias, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Postura de la empresa adjudicada

Consultado sobre la situación, el representante legal de la empresa Ladero Paraguayo, Luis Jean Pujol, negó que la contratación dependa de concejales o autoridades locales y aclaró que la relación institucional es directamente con la Gobernación, sin participación de concejales municipales.

Denuncian politización del cargo de cocineras del programa Hambre Cero.
Explicó que la firma cuenta con un departamento de Recursos Humanos encargado exclusivamente de la captación y contratación de personal.

Detalló que los cargos vacantes se cubren generalmente a comienzos de cada año lectivo y el proceso de selección se realiza nuevamente cada año, según la matrícula de estudiantes y las necesidades de cada institución.

Resaltó que a nivel país contratan a unas 7.000 cocineras, pero cada año depende de la cantidad de matriculados con que se cuenta cada año.

Datos oficiales del programa en Paraguarí

Durante el año 2025, el programa Hambre Cero benefició en Paraguarí a más de 32.000 alumnos de 400 instituciones públicas, con raciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena, según datos oficiales. Para este año aún no se sabe si la matrícula aumentó o disminuyó.

Para el inicio de clases las instituciones públicas ya recibieron las verduras e insumos para el almuerzo escolar.
Actualmente, la firma se encuentra en la etapa de distribución de insumos y equipamientos para el inicio del servicio previsto para el comienzo de clases, asegurando que, según los reportes disponibles, el operativo se desarrolla con normalidad.